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Раненый российский захватчик умирает в яме на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российского захватчика одним точным сбросом боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

"Обреченного на смерть оккупанта нашли уже в яме и выполнили попадание гранатой. Минус конечности, и россиянин уже не убежит, а вытечет", - добавили в публикации.

Смотрите также: Бойцы 5-й ОШБр обнаружили и уничтожили минометные позиции противника вблизи Бахмута. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) ликвидация (3764) 3-я Отдельная штурмовая бригада (454)


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Топ комментарии
+13
В ямі - це вдобно: лишилося тіко трохи присипати
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04.11.2024 23:56 Ответить
+12
руско-корейский комуно-нацист..
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04.11.2024 23:56 Ответить
+7
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
нам своє робить:
Кацапйо до 'дної ями,
Москалів за москалями
будем, будем бить!
будем, будем бить!

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05.11.2024 00:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
руско-корейский комуно-нацист..
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04.11.2024 23:56 Ответить
В ямі - це вдобно: лишилося тіко трохи присипати
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04.11.2024 23:56 Ответить
Ему всё ***** теперь 😁
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05.11.2024 00:04 Ответить
И Ленин такой молодой
И юный Октябрь впереди....
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05.11.2024 00:04 Ответить
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
нам своє робить:
Кацапйо до 'дної ями,
Москалів за москалями
будем, будем бить!
будем, будем бить!

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05.11.2024 00:11 Ответить
Цікаво, хто автор?
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05.11.2024 07:01 Ответить
Тичина...
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05.11.2024 07:07 Ответить
На майдані, коло бані
Спить Тичина в чемодані,
Хлопці, дайте кирпичину,
Щоб збудить Павла Тичину.

В школі вчили. )))
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05.11.2024 08:43 Ответить
ХТО ЩО "вчив"...
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05.11.2024 08:45 Ответить
Хочете жити , кляті кацапи , або здавайтесь ,
або тікайте з України 🙁
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05.11.2024 00:30 Ответить
То что осталось от орка засунуть в унитаз и отправить в подарочной упаковке его домой на родные болота
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05.11.2024 00:32 Ответить
Щоб ×уйло так здох.
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05.11.2024 00:35 Ответить
Тварь рашистская. Это ж сколько биомассы еще нам переработать нужно, чтобы они оставили в покое наших детей на ближайшие лет 30, пока новая биомасса не подрастет.
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05.11.2024 00:47 Ответить
Ну що, чушпан, погасив іпотеку?
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05.11.2024 00:49 Ответить
У кацапів, з цього приводу, є прислів"я: "Или грудь в крестах - или голова в кустах...".
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05.11.2024 07:11 Ответить
Фигасе, поранений... Мало того , шо копита геть вiдсутнi, ще й гузно - розочкою.
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05.11.2024 00:57 Ответить
Он бежал по дорожке и ему перерезало ножки ,ска
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05.11.2024 01:29 Ответить
Красиво, але скакати від радості немає підстав. Це тільки один, а у них такого м*яса масса, плюс корейців підтягли.
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05.11.2024 04:45 Ответить
Пусть канает, а то я ему моргала выколю!
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05.11.2024 05:59 Ответить
Усі окупанти повинні померти, присутність ворога на нашій землі це поневолення українців на тій території, яку вони захопили (і яку ці виродки негайно оголошують "расеюшкой").
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05.11.2024 06:37 Ответить
Іпотека погашена!
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05.11.2024 06:42 Ответить
А труси-то, крадені... В армії білих не видають...
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05.11.2024 07:09 Ответить
То не труси то кальсони , так в зимовий період труси не видають .
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05.11.2024 08:20 Ответить
Хто нэ скачэ - той москаль.
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05.11.2024 07:22 Ответить
Цікаво воно перед тим як подохнути, думало : чого я тут без ніг у ямі?
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05.11.2024 07:59 Ответить
100 років тобі життя в такому стані .
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05.11.2024 08:15 Ответить
В пеклi буде жити вiчно.
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05.11.2024 08:48 Ответить
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05.11.2024 10:04 Ответить
Нєт ножек - нєт канхветок!
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05.11.2024 10:13 Ответить
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05.11.2024 10:36 Ответить
 
 