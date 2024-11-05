Раненый российский захватчик умирает в яме на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российского захватчика одним точным сбросом боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

"Обреченного на смерть оккупанта нашли уже в яме и выполнили попадание гранатой. Минус конечности, и россиянин уже не убежит, а вытечет", - добавили в публикации.

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