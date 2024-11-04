Бойцы 5-й ОШБр обнаружили и уничтожили минометные позиции противника вблизи Бахмута. ВИДЕО
Украинские воины из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на юго-востоке Бахмута обнаружили и ликвидировали минометные позиции противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
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