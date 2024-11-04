Бойцы 56-й ОМПБр ликвидировали российских пехотинцев и их укрытие ударами беспилотников. ВИДЕО
Воины 56-й отдельной мотопехотной бригады из подразделения РУБАК "Катенята" дронами-камикадзе атаковали оккупантов а также их укрытия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Эскадрон.
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Любо Неожиданнов
показать весь комментарий04.11.2024 21:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.11.2024 21:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Тетяна Миколаївна
показать весь комментарий04.11.2024 21:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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