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Бойцы 56-й ОМПБр ликвидировали российских пехотинцев и их укрытие ударами беспилотников. ВИДЕО

Воины 56-й отдельной мотопехотной бригады из подразделения РУБАК "Катенята" дронами-камикадзе атаковали оккупантов а также их укрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Эскадрон.

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Автор: 

ликвидация (3764) 56 отдельная мотопехотная бригада (53)


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собаки дикі. корейців на вас нема.
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04.11.2024 21:05 Ответить
Чорнии дим - мабуть чорти в норах сиділи
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04.11.2024 21:11 Ответить
так нежно ( катенята)
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04.11.2024 21:12 Ответить
 
 