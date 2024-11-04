Бійці 56 ОМПБр ліквідували російських піхотинців та їхні укриття ударами безпілотників. ВIДЕО
Воїни 56-ої окремої мотопіхотної бригади з підрозділу РУБАК "Катенята" дронами-камікадзе атакували окупантів а також їхні укриття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Ескадрон.
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Любо Неожиданнов
показати весь коментар04.11.2024 21:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентин Коваль #587289
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Тетяна Миколаївна
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