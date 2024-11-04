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Бійці 56 ОМПБр ліквідували російських піхотинців та їхні укриття ударами безпілотників. ВIДЕО

Воїни 56-ої окремої мотопіхотної бригади з підрозділу РУБАК "Катенята" дронами-камікадзе атакували окупантів а також їхні укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Ескадрон.

Також дивіться: Воїни 124 ОБрТРО знищили ворожу автівку разом з водним скутером на окупованому лівому березі Херсонщини. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4147) 56 окрема мотопіхотна бригада (53)


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собаки дикі. корейців на вас нема.
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04.11.2024 21:05 Відповісти
Чорнии дим - мабуть чорти в норах сиділи
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04.11.2024 21:11 Відповісти
так нежно ( катенята)
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04.11.2024 21:12 Відповісти
 
 