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Воїни 124 ОБрТРО знищили ворожу автівку разом з водним скутером на окупованому лівому березі Херсонщини. ВIДЕО

На тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини бійці підрозділу "Слоники" 124-ї окремої бригади територіальної оборони спалили росіянам автівку, яка перевозила водний скутер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дроном-камікадзе наші воїни знищили як автомобіль, так і скутер окупантів.

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Автор: 

армія рф (18043) знищення (7702) Херсонська область (5942)


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рибалки більше не буде.
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04.11.2024 19:29 Відповісти
От би ще пару-трійку рузьгих лісапедів знищити!
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04.11.2024 19:38 Відповісти
Марадери,млядь..
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05.11.2024 06:39 Відповісти
 
 