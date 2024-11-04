Воїни 124 ОБрТРО знищили ворожу автівку разом з водним скутером на окупованому лівому березі Херсонщини. ВIДЕО
На тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини бійці підрозділу "Слоники" 124-ї окремої бригади територіальної оборони спалили росіянам автівку, яка перевозила водний скутер.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дроном-камікадзе наші воїни знищили як автомобіль, так і скутер окупантів.
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Urs
показати весь коментар04.11.2024 19:29 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар04.11.2024 19:38 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Микола Січень #486030
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