Дрон-камікадзе прикордонників атакує росіян на квадроциклі на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" ліквідували понад 10 окупантів, спалили 2 бліндажі, а також знищили БТР, БМП-2, 4 військові вантажівки, 2 броньовики та 5 автомобілів
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Яр Холодний
показати весь коментар04.11.2024 18:26 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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