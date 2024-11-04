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Дрон-камікадзе прикордонників атакує росіян на квадроциклі на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" ліквідували понад 10 окупантів, спалили 2 бліндажі, а також знищили БТР, БМП-2, 4 військові вантажівки, 2 броньовики та 5 автомобілів 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Українська авіація завдає удару одразу вісьмома бомбами по місцю скупчення штурмових груп росіян. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6203) знищення (7702)


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Останній так по кущах летів - мабуть, штани були "повні мулу"... Та ще й в темноті морду подер об гілля...
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04.11.2024 18:26 Відповісти
 
 