Українська авіація завдає удару одразу вісьмома бомбами по місцю скупчення штурмових груп росіян. ВIДЕО
Українська авіація продовжує працювати на усіх напрямках фронту: МіГ-29 114-ої бригади тактичної авіації завдає удару одразу вісьмома бомбами GBU-39 по місцю скупчення штурмових груп росіян та БК на Оріхівському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бійців Повітряних сил ЗСУ "Соняшник".
"Бонус 8 бомб, - це можливість їх закинути в різні точки, які можуть бути на великому віддаленні одна від одної", - додали у публікації.
Топ коментарі
+30 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар04.11.2024 17:32 Відповісти Посилання
+13 Qq Qqq #455433
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+12 Al Kw
показати весь коментар04.11.2024 17:42 Відповісти Посилання
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- русня швидко і далеко вклинилась на Оріхівському напрямку, тому наші літаки не бояться ворожої ППО, бо вона просто не встигла підтягнутись;
- на Оріхівському напрямку настільки добре прорідили фронтову ППО русні, що наші крила вже мають можливість нахабно бомбити русню просто на її позиціях.
фабами радянськими бють просто по "площадям", ту же високодочна зброя.
І так висота запуску якби натякає що відстань до цілі, в райні 10 км, не більше.
скинуто 8 бомб
я увидел 3 взрыва
кто то может зто обяснить
а сьемки с земли
з такоі висоти він далеко не пролетить, це не ракета.
Фізика 7 клас "Інерція".
НА ВЕЛИКОМУ ВІДДАЛННІ ОДНА ВІД ОДНОЇ!!
все врут
а народ держат за тупых хомячков
за бовдурів вважають?
до того ж коли це було?
про рік не скажу
а по деревах явно не листопад