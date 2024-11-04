Українська авіація завдає удару одразу вісьмома бомбами по місцю скупчення штурмових груп росіян. ВIДЕО

Українська авіація продовжує працювати на усіх напрямках фронту: МіГ-29 114-ої бригади тактичної авіації завдає удару одразу вісьмома бомбами GBU-39 по місцю скупчення штурмових груп росіян та БК на Оріхівському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бійців Повітряних сил ЗСУ "Соняшник".

"Бонус 8 бомб, - це можливість їх закинути в різні точки, які можуть бути на великому віддаленні одна від одної", - додали у публікації.

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