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Українська авіація завдає удару одразу вісьмома бомбами по місцю скупчення штурмових груп росіян. ВIДЕО

Українська авіація продовжує працювати на усіх напрямках фронту: МіГ-29 114-ої бригади тактичної авіації завдає удару одразу вісьмома бомбами GBU-39 по місцю скупчення штурмових груп росіян та БК на Оріхівському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бійців Повітряних сил ЗСУ "Соняшник".

"Бонус 8 бомб, - це можливість їх закинути в різні точки, які можуть бути на великому віддаленні одна від одної", - додали у публікації.

Також дивіться: Прикордонники атакували укриття противника, їхні вогневі позиції, засоби РЕБ та вантажівку. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4196) армія рф (18043) знищення (7702) Повітряні сили (2814)


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Топ коментарі
+30
Смерть кацапсячій погані! Слава ЗСУ!!!
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04.11.2024 17:32 Відповісти
+13
Це не вільнопадаючі бомби, це КАБ https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-39 GBU-39
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04.11.2024 17:50 Відповісти
+12
Якщо би 23 лютого 2022 року я прочитав таке повідомлення з 2024-го, я би стрибав від радості. Це означало б, що Україна вистояла і б'ється! Слава Героям! Слава Україні!
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04.11.2024 17:42 Відповісти
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Смерть кацапсячій погані! Слава ЗСУ!!!
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04.11.2024 17:32 Відповісти
А тепер задача: якщо наша авіація скидає вільнопадаючі бомби на голови русні, що у житловій забудові, то яка з наступних причин найбільш імовірна.
- русня швидко і далеко вклинилась на Оріхівському напрямку, тому наші літаки не бояться ворожої ППО, бо вона просто не встигла підтягнутись;
- на Оріхівському напрямку настільки добре прорідили фронтову ППО русні, що наші крила вже мають можливість нахабно бомбити русню просто на її позиціях.
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04.11.2024 17:33 Відповісти
перший варіант....
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04.11.2024 17:39 Відповісти
Нічого не чув про глибокі прориви на Оріхівському напрямку. Та й взагалі про прориви там не чув. Був двіж біля Левадного, але то було десь тиждень тому, просування на 4 кілометри, яке зупинили.
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04.11.2024 17:43 Відповісти
Це не вільнопадаючі бомби, це КАБ https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-39 GBU-39
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04.11.2024 17:50 Відповісти
Чомусь не бачу розкриття крил.
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04.11.2024 17:53 Відповісти
Я думаю тут змонтоване відео. Скидували фаб, а написали про каб )
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04.11.2024 17:55 Відповісти
Та і знімали явно з землі, висота скидання КАБів велика.
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04.11.2024 17:57 Відповісти
Як раз хотів про це написати )
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04.11.2024 17:57 Відповісти
Тільки не розумію, нащо таке робити? Люди ж вже не дурні, одразу незручні запитання ставитимуть, вся перемога котові під хвіст піде.
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04.11.2024 17:59 Відповісти
Відео скоріш за все знімав тот, про кого всі забули. А він є і працює в небі. Моніторів "коридор". Ви руками так ціль в візірі не втримаєте. МІГ скидав явно з "горки" - потім відходив з різким зниженням - так що запас висоти для КАБа там явно був. Там точно КАБ.
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04.11.2024 19:51 Відповісти
так зачем обманывать
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04.11.2024 18:17 Відповісти
ти не побачиш розкриття крил з такого ракурсу та відстані, плюс на фоні неба.
фабами радянськими бють просто по "площадям", ту же високодочна зброя.
І так висота запуску якби натякає що відстань до цілі, в райні 10 км, не більше.
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04.11.2024 18:16 Відповісти
Це не вільнопадаюча бомба, тому обидві причини відпадають. GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB)https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-39#cite_note-2 [a] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американська легка - 113 кг, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F високоточна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 крилата бомба , має максимальну дальність польоту 110 км.
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04.11.2024 19:22 Відповісти
Еще есть вариант:прорыв невозможно куппировать пехотой,которой просто нет,и приходится ризковать авиацией
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04.11.2024 19:37 Відповісти
літачки підходять і відходять від пускових рубежів на низьких висотах (за лінією горизонту)
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04.11.2024 19:49 Відповісти
У цьому степу і голих посадках важко щось сховати.
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05.11.2024 07:21 Відповісти
Самолет... один.
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04.11.2024 17:33 Відповісти
Один. И что?
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04.11.2024 18:29 Відповісти
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04.11.2024 18:30 Відповісти
Якщо би 23 лютого 2022 року я прочитав таке повідомлення з 2024-го, я би стрибав від радості. Це означало б, що Україна вистояла і б'ється! Слава Героям! Слава Україні!
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04.11.2024 17:42 Відповісти
у меня вопрос

скинуто 8 бомб

я увидел 3 взрыва

кто то может зто обяснить
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04.11.2024 17:43 Відповісти
Це КАБ, дальність застосування до 110 км, можуть наводитись в різні місця на великій відстані і далеко в тилу ворога, там камер нема. https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-39 GBU-39
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04.11.2024 17:52 Відповісти
КАБ скидають з висоти більше 10 кілометрів,а дане відео знімали із землі.Висота хмар біля кілометра над землею,а літак ішов під хмарою а не над нею,тому КАБ відміняється,давайте більш логічне пояснення,бо схоже на постановочне відео.
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04.11.2024 18:12 Відповісти
каб скидывают с многокилометровой высоты
а сьемки с земли
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04.11.2024 18:15 Відповісти
Да чего уж там, пишите: из под земли
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04.11.2024 19:59 Відповісти
він пролетить таку відстань якщо буде скинутий на великій швидкості та висоті 12+км, як це роблять кацапи коли скидають каби на глибокий тил.
з такоі висоти він далеко не пролетить, це не ракета.
Фізика 7 клас "Інерція".
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04.11.2024 18:21 Відповісти
ГБУ скидали на лінії фронта, а отже НЕ потрібна була й надто велика висота
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04.11.2024 18:28 Відповісти
Тогда вопрос, зачем сбрасывать прямо на линии фронта рискуя самолётом, если можно было сбросить за 100 км до ЛБЗ
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04.11.2024 22:34 Відповісти
так точніше
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05.11.2024 08:04 Відповісти
У JDAM-ER, которые нам передали дальность может достигать 75 км.
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04.11.2024 19:38 Відповісти
Бонус 8 бомб, - це можливість їх закинути в різні точки, які можуть бути на великому віддаленні одна від одної (с)Джерело:
НА ВЕЛИКОМУ ВІДДАЛННІ ОДНА ВІД ОДНОЇ!!
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04.11.2024 19:21 Відповісти
Вчора цілий день була буря.
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05.11.2024 07:25 Відповісти
все как всегда

все врут

а народ держат за тупых хомячков
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04.11.2024 17:45 Відповісти
тупі хомячки, коли на болотах фофу в мавзолеї поміняєте?
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04.11.2024 17:51 Відповісти
Защеканка кацапская в своём репертуаре. Фейки,фейки ...кругом фейки.
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04.11.2024 18:05 Відповісти
Какие то списанные, не качественные бомбы? 3 взрыва видно... Может остальные в кадр не попали?
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04.11.2024 17:52 Відповісти
Я вище написав.
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04.11.2024 17:53 Відповісти
не потрапили, бо "зпланували" десь в інше місце, ніхто не буде вішати дорогий комплекс JDAM на несправну болванку.
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04.11.2024 18:25 Відповісти
Максимальная дальность поражения - 110 км
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04.11.2024 17:54 Відповісти
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04.11.2024 17:55 Відповісти
Боїнг не тільки літаки кліпає
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04.11.2024 17:58 Відповісти
Круто,але після завтра,ці літаки можуть бути вже запізнілим варіантом,якщо рудий переможе в США
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04.11.2024 17:58 Відповісти
Рижий як королева Англії не хрена не рішає
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04.11.2024 18:00 Відповісти
конгрес і сенат рішають
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04.11.2024 18:02 Відповісти
Рыжий- ето своего рода американский олигарх или глава мафии по ихнему. Он и не будучи презом все ешал как мы видели и все ему кланяться домой ездили как Януковощу когда то. И не такая ж уже в США демократия как нам рисуют. Там все решают большие дяди и главы кланов а не депутаты
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04.11.2024 20:11 Відповісти
да, да, Ваня, в США все как у вас на роисе, только еще хуже, знаем.
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04.11.2024 23:27 Відповісти
конгрес і сенат за допомогу 60 лярдов голосували ,надо виполнять
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04.11.2024 18:04 Відповісти
Дивлюся москальських інвесторів і трейдерів : для них лиш варіант,коли капітуляція України,бо біржі вже впали до дна,інфлація після нового року може бути гіперінфляцією,ставка вже нічого не вирішує....
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04.11.2024 18:08 Відповісти
зрозуміліше можеш написати
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04.11.2024 18:14 Відповісти
А що незрозуміло?Просто єдиний порятунок для москалів це перемога трампа,оскільки при ньому світить якесь припинення війни,а з цим і послаблення санцій,а отоже і ріст москальської економіки.Бо від Харіс їм очікувати нічого,так як при Обамі тривали війни,так і при Харіс підтримка Штатів ймовірно не ослабне,а це далекобійні ракети,можливо і томагавки.
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04.11.2024 18:20 Відповісти
після скиду пірнає шикарно…. а от очікування від бомб як від солнцепьока а по факту два задимлення….якщо ризикуємо такою технікою та пілотами то й скидання має бути адекватним - квадрат повинен бути випалений,,,,
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04.11.2024 18:01 Відповісти
це Америка, дєтка - бомби "точкової дії", всього по 100 кг БЧ, але залітають у форточку 😂👍
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04.11.2024 18:32 Відповісти
Круговое отклонение - 11 метров.
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04.11.2024 20:33 Відповісти
для ста кг гексогену то не варте уваги
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05.11.2024 08:06 Відповісти
Трамп прийде і Томагавки нам принесе
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04.11.2024 18:05 Відповісти
F16 когда будет радовать ¿
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04.11.2024 18:28 Відповісти
Щось не зрозуміле на відео.
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04.11.2024 18:43 Відповісти
В другой теме, там где поляки отказали нам в МИГах ссылаясь на свое ПВО я писал МИГ - це не для ПВО, а для роботы "на фронте" - вот для такой. Пилоту - "низький уклін, герою"
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04.11.2024 19:54 Відповісти
Кацапам, на которых сбросил бомбы самолет ВСУ, *****. Так понятно??
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04.11.2024 23:29 Відповісти
бот здрисни
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05.11.2024 08:07 Відповісти
Озвучене одне,показали інше…з двух частин…нащо таке робити?
за бовдурів вважають?
до того ж коли це було?
про рік не скажу
а по деревах явно не листопад
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05.11.2024 09:33 Відповісти
Один удар как сенсация. Авиации нет совсем, мизер.
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05.11.2024 12:53 Відповісти
 
 