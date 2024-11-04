Прикордонники атакували укриття противника, їхні вогневі позиції, засоби РЕР та вантажівку. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" завдали ураження FPV-дронами та скидами з Vampire по ворожих цілях. Під вогонь потрапили укриття противника, їхні вогневі позиції, засоби РЕР та вантажівка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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