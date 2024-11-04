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Прикордонники атакували укриття противника, їхні вогневі позиції, засоби РЕР та вантажівку. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" завдали ураження FPV-дронами та скидами з Vampire по ворожих цілях. Під вогонь потрапили укриття противника, їхні вогневі позиції, засоби РЕР та вантажівка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Ворожий дрон зафільмував проліт українського безпілотника "Лютий". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6203) знищення (7702)


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