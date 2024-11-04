РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8310 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 350 0

Пограничники атаковали укрытие противника, их огневые позиции, средства РЭР и грузовик. ВИДЕО

На Волчанском направлении разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения "Скорпіон" бригады "Гарт" нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с Vampire по вражеским целям. Под огонь попали укрытия противника, их огневые позиции, средства РЭР и грузовик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Силы обороны поразили вражеские транспортные средства, антенны связи, гаубицу Д-20 и укрытие личного состава. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6639) уничтожение (7383)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 