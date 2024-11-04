Пограничники атаковали укрытие противника, их огневые позиции, средства РЭР и грузовик. ВИДЕО
На Волчанском направлении разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения "Скорпіон" бригады "Гарт" нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с Vampire по вражеским целям. Под огонь попали укрытия противника, их огневые позиции, средства РЭР и грузовик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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