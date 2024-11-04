Ворожий дрон зафільмував проліт українського безпілотника "Лютий". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований проліт дрона великого радіусу "Лютий" українського виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що "Лютий" пролетів у безпосередній близькості від ворожого дрона.
"В об'єктив російського коптера потрапив момент близького прольоту двох українських дронів-камікадзе "Лютий", - йдеться у коментарі до відео.
АН-196 "Лютий" - український дрон-камікадзе великої дальності. Основними операторами є ГУР, СБУ та Повітряні сили ЗСУ. Цей безпілотник найбільш відомий за атаками на російську нафтову інфраструктуру та інші стратегічні об'єкти глибоко на території Росії.
Топ коментарі
+4 Леопольд #594959
показати весь коментар04.11.2024 15:15 Відповісти Посилання
+3 MsSkifia #566162
показати весь коментар04.11.2024 15:41 Відповісти Посилання
+3 MsSkifia #566162
показати весь коментар04.11.2024 15:42 Відповісти Посилання
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Що ще туди втулили що коштує він 200 000$?
Треба було з ластами зробити?
КА-РА. Чутно, як хрустять уззікіє кістки.