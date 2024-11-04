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Ворожий дрон зафільмував проліт українського безпілотника "Лютий". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований проліт дрона великого радіусу "Лютий" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що "Лютий" пролетів у безпосередній близькості від ворожого дрона.

"В об'єктив російського коптера потрапив момент близького прольоту двох українських дронів-камікадзе "Лютий", - йдеться у коментарі до відео.

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Дивіться також: "У ворога нічого подібного на озброєнні немає": Як українські дрони Vampire знищують росіян на Покровському напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

АН-196 "Лютий" - український дрон-камікадзе великої дальності. Основними операторами є ГУР, СБУ та Повітряні сили ЗСУ. Цей безпілотник найбільш відомий за атаками на російську нафтову інфраструктуру та інші стратегічні об'єкти глибоко на території Росії.

Також дивіться: За рік Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів, - Мінцифри. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

зброя (7566) виробництво (1675) українська зброя (188) дрони (5012)


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Топ коментарі
+4
у тебе белочка с баяном ?
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04.11.2024 15:15 Відповісти
+3
Для тебе все, що з крилами - байрактари.
Треба було з ластами зробити?
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04.11.2024 15:41 Відповісти
+3
Я б назвала літуна КАРА. Чітко, чорно, влучно.
КА-РА. Чутно, як хрустять уззікіє кістки.
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04.11.2024 15:42 Відповісти
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04.11.2024 15:09 Відповісти
у тебе белочка с баяном ?
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04.11.2024 15:15 Відповісти
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04.11.2024 17:43 Відповісти
50 кг вибухова ,Операційна дальність 1000 к
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04.11.2024 15:14 Відповісти
Двигун Hirth F-23 -5000$ - корпус скловолокно та ********* ?$
Що ще туди втулили що коштує він 200 000$?
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04.11.2024 15:57 Відповісти
відкат
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04.11.2024 16:30 Відповісти
Ох вже ці специ... Ну чисто як гусенична дупа з поломаним сфінктером.
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04.11.2024 17:08 Відповісти
в дроні багато чого, крім двигуна і корпуса.
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04.11.2024 17:25 Відповісти
Не занадто дорого для дрона-камікадзе?
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04.11.2024 17:44 Відповісти
Можеш дешевше поставляти в війска? Тебе вже всі закечалися!
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04.11.2024 19:01 Відповісти
Ну якби миші в мін оборони не вимагали відкати, на кордоні митники не вимагали відкат, да і деякі вмільці в війскькових частинах не вімагали відкат, та ще і деяки постачальники - то все було б дешевше.
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04.11.2024 20:17 Відповісти
Ти знаєш , я б теж міг ЗСУ яйця по 17 грн за штуку постачати , от правда до торгів не допустили (( Закрий рота із своїм "можеш дешевше " бо на твоє "дешевше " вже проти зими завезли літнє обмундирування , точно те саме і з дронами - піди відбери у Розенблата 650 мільйонів, які він отримав за неіснуючі ((.
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04.11.2024 22:45 Відповісти
Хтось писав що шасі дрона від'єднуються після запуску - де там.
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04.11.2024 15:30 Відповісти
Не у нього... У нас кілька різних моделей дальнобійних дронів...
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04.11.2024 15:40 Відповісти
Мені здалося чи це все ж таки Байрактари
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04.11.2024 15:39 Відповісти
Для тебе все, що з крилами - байрактари.
Треба було з ластами зробити?
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04.11.2024 15:41 Відповісти
Шасі Лютого мабуть доцільно позбуватися після зльоту. Менше з тим, цей БПЛА - дуже вдала зброя, молодці розробники та виробничники.
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04.11.2024 15:40 Відповісти
Я б назвала літуна КАРА. Чітко, чорно, влучно.
КА-РА. Чутно, як хрустять уззікіє кістки.
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04.11.2024 15:42 Відповісти
"Ето кара-кара-кара, кара-кара-кара-кум..."

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04.11.2024 18:07 Відповісти
Устиг кацап виматюкаться навздогінці?
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04.11.2024 15:48 Відповісти
Доставка подарунків від святого Миколи.
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04.11.2024 15:57 Відповісти
Сьогодні просто спостерігають. А післязавтра?
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06.11.2024 02:02 Відповісти
 
 