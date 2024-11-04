Ворожий дрон зафільмував проліт українського безпілотника "Лютий". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований проліт дрона великого радіусу "Лютий" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що "Лютий" пролетів у безпосередній близькості від ворожого дрона.

"В об'єктив російського коптера потрапив момент близького прольоту двох українських дронів-камікадзе "Лютий", - йдеться у коментарі до відео.

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АН-196 "Лютий" - український дрон-камікадзе великої дальності. Основними операторами є ГУР, СБУ та Повітряні сили ЗСУ. Цей безпілотник найбільш відомий за атаками на російську нафтову інфраструктуру та інші стратегічні об'єкти глибоко на території Росії.

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