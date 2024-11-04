Вражеский дрон снял пролет украинского беспилотника "Лютый". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят пролет дрона большого радиуса "Лютый" украинского производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что "Лютый" пролетел в непосредственной близости от вражеского дрона.
"В объектив российского коптера попал момент близкого пролета двух украинских дронов-камикадзе "Лютый", - говорится в комментарии к видео.
АН-196 "Лютый" - украинский дрон-камикадзе большой дальности. Основными операторами являются ГУР, СБУ и Воздушные силы ВСУ. Этот беспилотник наиболее известен по атакам на российскую нефтяную инфраструктуру и другие стратегические объекты глубоко на территории России.
Топ комментарии
+4 Леопольд #594959
показать весь комментарий04.11.2024 15:15 Ответить Ссылка
+3 MsSkifia #566162
показать весь комментарий04.11.2024 15:41 Ответить Ссылка
+3 MsSkifia #566162
показать весь комментарий04.11.2024 15:42 Ответить Ссылка
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Що ще туди втулили що коштує він 200 000$?
Треба було з ластами зробити?
КА-РА. Чутно, як хрустять уззікіє кістки.