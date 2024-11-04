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Вражеский дрон снял пролет украинского беспилотника "Лютый". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят пролет дрона большого радиуса "Лютый" украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что "Лютый" пролетел в непосредственной близости от вражеского дрона.

"В объектив российского коптера попал момент близкого пролета двух украинских дронов-камикадзе "Лютый", - говорится в комментарии к видео.

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АН-196 "Лютый" - украинский дрон-камикадзе большой дальности. Основными операторами являются ГУР, СБУ и Воздушные силы ВСУ. Этот беспилотник наиболее известен по атакам на российскую нефтяную инфраструктуру и другие стратегические объекты глубоко на территории России.

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Автор: 

оружие (10285) производство (491) украинское оружие (176) дроны (4201)


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Топ комментарии
+4
у тебе белочка с баяном ?
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04.11.2024 15:15 Ответить
+3
Для тебе все, що з крилами - байрактари.
Треба було з ластами зробити?
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04.11.2024 15:41 Ответить
+3
Я б назвала літуна КАРА. Чітко, чорно, влучно.
КА-РА. Чутно, як хрустять уззікіє кістки.
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04.11.2024 15:42 Ответить
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Баян
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04.11.2024 15:09 Ответить
у тебе белочка с баяном ?
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04.11.2024 15:15 Ответить
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04.11.2024 17:43 Ответить
50 кг вибухова ,Операційна дальність 1000 к
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04.11.2024 15:14 Ответить
Двигун Hirth F-23 -5000$ - корпус скловолокно та ********* ?$
Що ще туди втулили що коштує він 200 000$?
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04.11.2024 15:57 Ответить
відкат
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04.11.2024 16:30 Ответить
Ох вже ці специ... Ну чисто як гусенична дупа з поломаним сфінктером.
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04.11.2024 17:08 Ответить
в дроні багато чого, крім двигуна і корпуса.
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04.11.2024 17:25 Ответить
Не занадто дорого для дрона-камікадзе?
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04.11.2024 17:44 Ответить
Можеш дешевше поставляти в війска? Тебе вже всі закечалися!
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04.11.2024 19:01 Ответить
Ну якби миші в мін оборони не вимагали відкати, на кордоні митники не вимагали відкат, да і деякі вмільці в війскькових частинах не вімагали відкат, та ще і деяки постачальники - то все було б дешевше.
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04.11.2024 20:17 Ответить
Ти знаєш , я б теж міг ЗСУ яйця по 17 грн за штуку постачати , от правда до торгів не допустили (( Закрий рота із своїм "можеш дешевше " бо на твоє "дешевше " вже проти зими завезли літнє обмундирування , точно те саме і з дронами - піди відбери у Розенблата 650 мільйонів, які він отримав за неіснуючі ((.
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04.11.2024 22:45 Ответить
Хтось писав що шасі дрона від'єднуються після запуску - де там.
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04.11.2024 15:30 Ответить
Не у нього... У нас кілька різних моделей дальнобійних дронів...
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04.11.2024 15:40 Ответить
Мені здалося чи це все ж таки Байрактари
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04.11.2024 15:39 Ответить
Для тебе все, що з крилами - байрактари.
Треба було з ластами зробити?
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04.11.2024 15:41 Ответить
Шасі Лютого мабуть доцільно позбуватися після зльоту. Менше з тим, цей БПЛА - дуже вдала зброя, молодці розробники та виробничники.
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04.11.2024 15:40 Ответить
Я б назвала літуна КАРА. Чітко, чорно, влучно.
КА-РА. Чутно, як хрустять уззікіє кістки.
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04.11.2024 15:42 Ответить
"Ето кара-кара-кара, кара-кара-кара-кум..."

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04.11.2024 18:07 Ответить
Устиг кацап виматюкаться навздогінці?
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04.11.2024 15:48 Ответить
Доставка подарунків від святого Миколи.
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04.11.2024 15:57 Ответить
Сьогодні просто спостерігають. А післязавтра?
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06.11.2024 02:02 Ответить
 
 