Вражеский дрон снял пролет украинского беспилотника "Лютый". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят пролет дрона большого радиуса "Лютый" украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что "Лютый" пролетел в непосредственной близости от вражеского дрона.

"В объектив российского коптера попал момент близкого пролета двух украинских дронов-камикадзе "Лютый", - говорится в комментарии к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остин считает, что Украина должна использовать собственные БпЛА для ударов вглубь РФ: доказали свою эффективность и точность

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц, - Зеленский

АН-196 "Лютый" - украинский дрон-камикадзе большой дальности. Основными операторами являются ГУР, СБУ и Воздушные силы ВСУ. Этот беспилотник наиболее известен по атакам на российскую нефтяную инфраструктуру и другие стратегические объекты глубоко на территории России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За год Украина увеличила производство дронов в 10 раз, - Минцифры. ИНФОГРАФИКА