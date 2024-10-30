Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц, - Зеленский

Ежемесячно Украина производит почти 20 самоходных артиллерийских установок "Богдана". Это удается благодаря инвестициям партнеров в украинский оборонный сектор.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, глава государства напомнил о "датской модели" финансирования производства украинского оружия.

"Есть весомая история таких отношений с Данией - мы называем датская модель, которая позволяет привлекать финансы от наших партнеров именно в украинское оборонное производство. В частности, делаем артиллерию - уже почти 20 "Богдан" в месяц, хорошие результаты и в других направлениях. Будет больше результатов. Снаряды, техника, дроны - все необходимое", - сказал Зеленский.

Также президент заявил, что сейчас продолжается работа с партнерами относительно дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины.

"Продолжаем работу относительно ПВО. В частности, на саммите НАТО в Вашингтоне была абсолютно четкая, конкретная договоренность относительно систем ПВО для Украины, а также - комплектации бригад. Сейчас это еще не реализовано полностью. И мы очень рассчитываем, что наши партнеры-нордики помогут нам с этим в контактах с другими партнерами", - добавил глава государства.

Отметим, что недавно президент Зеленский совершил визит на саммит Украина-Северная Европа, где провел переговоры с лидерами этих государств.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания. На изготовление установок ушло два месяца.

Также сообщалось, что Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.

