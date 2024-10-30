РУС
Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц, - Зеленский

Ежемесячно Украина производит почти 20 самоходных артиллерийских установок "Богдана". Это удается благодаря инвестициям партнеров в украинский оборонный сектор.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, глава государства напомнил о "датской модели" финансирования производства украинского оружия.

"Есть весомая история таких отношений с Данией - мы называем датская модель, которая позволяет привлекать финансы от наших партнеров именно в украинское оборонное производство. В частности, делаем артиллерию - уже почти 20 "Богдан" в месяц, хорошие результаты и в других направлениях. Будет больше результатов. Снаряды, техника, дроны - все необходимое", - сказал Зеленский.

Также президент заявил, что сейчас продолжается работа с партнерами относительно дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины.

"Продолжаем работу относительно ПВО. В частности, на саммите НАТО в Вашингтоне была абсолютно четкая, конкретная договоренность относительно систем ПВО для Украины, а также - комплектации бригад. Сейчас это еще не реализовано полностью. И мы очень рассчитываем, что наши партнеры-нордики помогут нам с этим в контактах с другими партнерами", - добавил глава государства.

Читайте также: Франция передаст Украине 12 САУ Caesar за деньги от замороженных активов РФ

Отметим, что недавно президент Зеленский совершил визит на саммит Украина-Северная Европа, где провел переговоры с лидерами этих государств.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания. На изготовление установок ушло два месяца.

Также сообщалось, что Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.

Читайте также: Умеров после встречи с Гили: На фронте появится больше САУ AS-90. Есть хорошие новости о дальнобойном оружии

+17
"Майже" в його голові і 5 шт може означати
30.10.2024 19:05
+15
а сьогодні цей зелений понос закінчиться? (риторичне)
30.10.2024 19:08
+14
Как уже за...бал єтот бенин Оманский пи...ун со своим риговско фсбєшним цирком!!!
30.10.2024 19:09
Ви чули колись, щоб кацапи щось подібне розказували?
Це він каже не нам, він каже: Володимир Володимирович, ми виробляємо 20 САУ "Богдан"
30.10.2024 20:36
Маячня якась. Це можливе, якщо стволи у Дюсельдорфі сверлять. Але й вони не можуть стікі в місяць.
30.10.2024 20:55
Стволи та все інше розробляв та виробляв один завод в Україні. До речі, вони самі спроєктували та виготовили той станок та програму до компа.
30.10.2024 22:43
і головне, всупереч тобі
30.10.2024 21:01
Щур оманьськьй...це ж мізер..будь ти проклятий....
30.10.2024 21:04
А реальні потреби, штук 100 на місяць.
Але то таке: головне в черговий раз пропіарити свою пику.
30.10.2024 21:24
Хай краще той піськограй обдовбаний роскаже скільки б в нас могло б бути тих самих САУ, якби воно не закрило фінансування тоі програми в 2019 році, а ті гроші не закато б в асфальт.....
30.10.2024 22:49
А шльопанцем по губах за злив військової таємниці від СБУ буде?
30.10.2024 23:27
А снаряды сколько в месяц?
31.10.2024 00:47
Зелене, смердюче тріпло!
31.10.2024 01:55
Ви мабуть не розумієте разницю між "НКМЗ розробляв технологію й виготовив станок" - та реально просверлити ствол. Сам Рейнметал здатний сверлити максимум десятки таких стволів на рік, в жодному разі не в місяць. І так само французькі виробники Цезара. Йдеться про найскладнішу операцію в прикладній механіці. Можна б ще повіріти в "20 на рік", але в місяць абсолютно нереально.
31.10.2024 08:42
Я не питав Вашу думку: чи важлива длина ствола, чи ні, "нема разниці" чи є. Я казав що в соссіян нема ствола такої довжини та не буде. Ви мене кажете: "ніт! будуть! вони здатні це робити!". От коли зроблят, тоді приходьте та обговоримо. Наразі нема чого обговорювати. Ствола в них нема. Та не буде.
31.10.2024 19:35
