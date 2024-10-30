Україна виготовляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський

Щомісяця Україна виготовляє майже 20 самохідних артилерійських установок "Богдана". Це вдається завдяки інвестиціям партнерів в український оборонний сектор.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

Так, глава держави нагадав про "данську модель" фінансування виробництва української зброї.

"Є вагома історія таких відносин із Данією – ми називаємо данська модель, яка дає змогу залучати фінанси від наших партнерів саме в українське оборонне виробництво. Зокрема, робимо артилерію – уже майже 20 "Богдан" на місяць, хороші результати і в інших напрямках. Буде більше результатів. Снаряди, техніка, дрони – усе необхідне", - сказав Зеленський.

Також президент заявив, що наразі триває робота з партнерами щодо додаткових систем протиповітряної оборони для України.

"Продовжуємо роботу щодо ППО. Зокрема, на саміті НАТО у Вашингтоні була абсолютно чітка, конкретна домовленість щодо систем ППО для України, а також – комплектації бригад. Зараз це ще не реалізовано повністю. І ми дуже розраховуємо, що наші партнери нордики допоможуть нам із цим у контактах з іншими партнерами", - додав очільник держави.

Зазначимо, що нещодавно президент Зеленський здійснив візит на саміт Україна-Північна Європа, де провів переговори з лідерами цих держав.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія. На вироблення установок пішло два місяці.

Також повідомлялося, що Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

