Новини
5 888 114

Україна виготовляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський

Щомісяця Україна виготовляє майже 20 самохідних артилерійських установок "Богдана". Це вдається завдяки інвестиціям партнерів в український оборонний сектор.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, глава держави нагадав про "данську модель" фінансування виробництва української зброї.

"Є вагома історія таких відносин із Данією – ми називаємо данська модель, яка дає змогу залучати фінанси від наших партнерів саме в українське оборонне виробництво. Зокрема, робимо артилерію – уже майже 20 "Богдан" на місяць, хороші результати і в інших напрямках. Буде більше результатів. Снаряди, техніка, дрони – усе необхідне", - сказав Зеленський.

Також президент заявив, що наразі триває робота з партнерами щодо додаткових систем протиповітряної оборони для України.

"Продовжуємо роботу щодо ППО. Зокрема, на саміті НАТО у Вашингтоні була абсолютно чітка, конкретна домовленість щодо систем ППО для України, а також – комплектації бригад. Зараз це ще не реалізовано повністю. І ми дуже розраховуємо, що наші партнери нордики допоможуть нам із цим у контактах з іншими партнерами", - додав очільник держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бельгія планує передати Україні три САУ Caesar

Зазначимо, що нещодавно президент Зеленський здійснив візит на саміт Україна-Північна Європа, де провів переговори з лідерами цих держав.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія. На вироблення установок пішло два місяці.

Також повідомлялося, що Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

Читайте також: Франція передасть Україні 12 САУ Caesar за гроші від заморожених активів РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) інвестиції (2162) виробництво (1753) САУ (243)
Топ коментарі
+17
"Майже" в його голові і 5 шт може означати
показати весь коментар
30.10.2024 19:05 Відповісти
+15
а сьогодні цей зелений понос закінчиться? (риторичне)
показати весь коментар
30.10.2024 19:08 Відповісти
+14
Как уже за...бал єтот бенин Оманский пи...ун со своим риговско фсбєшним цирком!!!
показати весь коментар
30.10.2024 19:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Ви чули колись, щоб кацапи щось подібне розказували?
Це він каже не нам, він каже: Володимир Володимирович, ми виробляємо 20 САУ "Богдан"
показати весь коментар
30.10.2024 20:36 Відповісти
Маячня якась. Це можливе, якщо стволи у Дюсельдорфі сверлять. Але й вони не можуть стікі в місяць.
показати весь коментар
30.10.2024 20:55 Відповісти
Стволи та все інше розробляв та виробляв один завод в Україні. До речі, вони самі спроєктували та виготовили той станок та програму до компа.
показати весь коментар
30.10.2024 22:43 Відповісти
і головне, всупереч тобі
показати весь коментар
30.10.2024 21:01 Відповісти
Щур оманьськьй...це ж мізер..будь ти проклятий....
показати весь коментар
30.10.2024 21:04 Відповісти
А реальні потреби, штук 100 на місяць.
Але то таке: головне в черговий раз пропіарити свою пику.
показати весь коментар
30.10.2024 21:24 Відповісти
https://x.com/Ray_net_ua



https://x.com/Ray_net_ua

Ray



https://x.com/Ray_net_ua

@Ray_net_ua

·

https://x.com/Ray_net_ua/status/1851680293947641879 2 ч

Україна виготовляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський У липні Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць «Богдана» для українських військових. І надала 590 мільйонів євро.
показати весь коментар
30.10.2024 22:07 Відповісти
Хай краще той піськограй обдовбаний роскаже скільки б в нас могло б бути тих самих САУ, якби воно не закрило фінансування тоі програми в 2019 році, а ті гроші не закато б в асфальт.....
показати весь коментар
30.10.2024 22:49 Відповісти
А шльопанцем по губах за злив військової таємниці від СБУ буде?
показати весь коментар
30.10.2024 23:27 Відповісти
А снаряды сколько в месяц?
показати весь коментар
31.10.2024 00:47 Відповісти
Зелене, смердюче тріпло!
показати весь коментар
31.10.2024 01:55 Відповісти
Ви мабуть не розумієте разницю між "НКМЗ розробляв технологію й виготовив станок" - та реально просверлити ствол. Сам Рейнметал здатний сверлити максимум десятки таких стволів на рік, в жодному разі не в місяць. І так само французькі виробники Цезара. Йдеться про найскладнішу операцію в прикладній механіці. Можна б ще повіріти в "20 на рік", але в місяць абсолютно нереально.
показати весь коментар
31.10.2024 08:42 Відповісти
Я не питав Вашу думку: чи важлива длина ствола, чи ні, "нема разниці" чи є. Я казав що в соссіян нема ствола такої довжини та не буде. Ви мене кажете: "ніт! будуть! вони здатні це робити!". От коли зроблят, тоді приходьте та обговоримо. Наразі нема чого обговорювати. Ствола в них нема. Та не буде.
показати весь коментар
31.10.2024 19:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 