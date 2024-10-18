"У ворога нічого подібного на озброєнні немає": Як українські дрони Vampire знищують росіян на Покровському напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуація на Покровському напрямку для нас вкрай важка. У який спосіб тут штурмують росіяни і як наші хлопці відбивають ці штурми, розповіли бійці 68 ОЄБр. А саме - оператори дронів українського виробництва Vampire.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у новому відео проєкту "Український Свідок".

У новому репортажі проєкту "Український Свідок" — військовослужбовці 2 батальйону 68 ОЄБр на Покровському напрямку. Вони показують журналістам український ударний дрон Vampire: підготовку до бойового вильоту та виконання самої бойової задачі.

Дрон має такі характеристики:

Літає на відстань до 10 км;

Може розвивати швидкість до 80 км/год;

Висота польоту - до 400 м.

До дрона, який і без того має вражаючий вигляд, бійці чіпляють вибухівку вагою 12 кг. Vampire працює доволі гучно, звук його польоту нагадує роботу гелікоптера. "Відчувати таке на собі не хотілося б, — каже боєць із позивним "Цезар". — А літати на цій "пташці" — це взагалі особливий кайф."

За словами пілотів, дронів, подібних до "Вампіра", ворог на озброєнні не має. "Росіяни більше зосереджені на FPV, — розповідає "Цезар". — Їхнє виробництво відбувається на державному рівні. Але такого — немає. Ці дрони нам видає бригада. Коштують вони недешево, тому відкривати збори недоцільно — це буде дуже довго." Варто зазначити, що вартість одного Vampire складає 1 050 000 гривень (близько $25000 на момент публікації матеріалу за курсом НБУ).

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Бійці також розповіли про ситуацію на покровському напрямку. "Це переважно м’ясні штурми, — розповідає "Цезар". — М’яса у них вистачає. Два-три ворожі піхотинці переходять у відкриту місцевість, тому роботи нашим FPV-шникам, "мавікістам" та "скидярам" вистачає. Ну і лишається трохи нам на вечір."

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