"У ворога нічого подібного на озброєнні немає": Як українські дрони Vampire знищують росіян на Покровському напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ситуація на Покровському напрямку для нас вкрай важка. У який спосіб тут штурмують росіяни і як наші хлопці відбивають ці штурми, розповіли бійці 68 ОЄБр. А саме - оператори дронів українського виробництва Vampire.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у новому відео проєкту "Український Свідок".
У новому репортажі проєкту "Український Свідок" — військовослужбовці 2 батальйону 68 ОЄБр на Покровському напрямку. Вони показують журналістам український ударний дрон Vampire: підготовку до бойового вильоту та виконання самої бойової задачі.
Дрон має такі характеристики:
- Літає на відстань до 10 км;
- Може розвивати швидкість до 80 км/год;
- Висота польоту - до 400 м.
До дрона, який і без того має вражаючий вигляд, бійці чіпляють вибухівку вагою 12 кг. Vampire працює доволі гучно, звук його польоту нагадує роботу гелікоптера. "Відчувати таке на собі не хотілося б, — каже боєць із позивним "Цезар". — А літати на цій "пташці" — це взагалі особливий кайф."
За словами пілотів, дронів, подібних до "Вампіра", ворог на озброєнні не має. "Росіяни більше зосереджені на FPV, — розповідає "Цезар". — Їхнє виробництво відбувається на державному рівні. Але такого — немає. Ці дрони нам видає бригада. Коштують вони недешево, тому відкривати збори недоцільно — це буде дуже довго." Варто зазначити, що вартість одного Vampire складає 1 050 000 гривень (близько $25000 на момент публікації матеріалу за курсом НБУ).
Бійці також розповіли про ситуацію на покровському напрямку. "Це переважно м’ясні штурми, — розповідає "Цезар". — М’яса у них вистачає. Два-три ворожі піхотинці переходять у відкриту місцевість, тому роботи нашим FPV-шникам, "мавікістам" та "скидярам" вистачає. Ну і лишається трохи нам на вечір."
💰Збір на FPV-дрони для взводу БпАК 2 єгерського батальйону 68 ОЄБр:
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