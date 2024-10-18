"У врага ничего подобного на вооружении нет": Как украинские дроны Vampire уничтожают россиян на Покровском направлении. ВИДЕО+ФОТО

Ситуация на Покровском направлении для нас крайне тяжелая. Каким образом здесь штурмуют россияне и как наши хлопцы отражают эти штурмы, рассказали бойцы 68 ОЕБр. А именно - операторы дронов украинского производства Vampire.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в новом видео проекта "Українсикий Свідок".

В новом репортаже проекта "Український Свідок" - военнослужащие 2 батальона 68-й ОЕБр на Покровском направлении. Они показывают журналистам украинский ударный дрон Vampire: подготовку к боевому вылету и выполнение самой боевой задачи.

Дрон имеет следующие характеристики:

летает на расстояние до 10 км;

может развивать скорость до 80 км/ч;

высота полета - до 400 м.

К дрону, который и без того имеет впечатляющий вид, бойцы цепляют взрывчатку весом 12 кг. Vampire работает довольно громко, звук его полета напоминает работу вертолета. "Ощущать такое на себе не хотелось бы, - говорит боец с позывным "Цезарь", - А летать на этой "птичке" - это вообще особый кайф."

По словам пилотов, дронов, подобных "Вампиру", враг на вооружении не имеет. "Россияне больше сосредоточены на FPV, - рассказывает "Цезарь", - Их производство происходит на государственном уровне. Но такого - нет. Эти дроны нам выдает бригада. Стоят они недешево, поэтому открывать сборы нецелесообразно - это будет очень долго."

Стоит отметить, что стоимость одного Vampire составляет 1 050 000 гривен (около $25000 на момент публикации материала по курсу НБУ).

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Бойцы также рассказали о ситуации на покровском направлении. "Это преимущественно мясные штурмы, - рассказывает "Цезарь", - Мяса у них хватает. Два-три вражеских пехотинца переходят в открытую местность, поэтому работы нашим FPV-шникам, "мавикистам" и "сбрасывателям" хватает. Ну и остается немного нам на вечер".

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