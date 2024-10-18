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"У врага ничего подобного на вооружении нет": Как украинские дроны Vampire уничтожают россиян на Покровском направлении. ВИДЕО+ФОТО

Ситуация на Покровском направлении для нас крайне тяжелая. Каким образом здесь штурмуют россияне и как наши хлопцы отражают эти штурмы, рассказали бойцы 68 ОЕБр. А именно - операторы дронов украинского производства Vampire.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в новом видео проекта "Українсикий Свідок".

В новом репортаже проекта "Український Свідок" - военнослужащие 2 батальона 68-й ОЕБр на Покровском направлении. Они показывают журналистам украинский ударный дрон Vampire: подготовку к боевому вылету и выполнение самой боевой задачи.

Дрони Vampire на Покровському напрямку

Дрон имеет следующие характеристики:

  • летает на расстояние до 10 км;
  • может развивать скорость до 80 км/ч;
  • высота полета - до 400 м.

Дрони Vampire на Покровському напрямку

К дрону, который и без того имеет впечатляющий вид, бойцы цепляют взрывчатку весом 12 кг. Vampire работает довольно громко, звук его полета напоминает работу вертолета. "Ощущать такое на себе не хотелось бы, - говорит боец с позывным "Цезарь", - А летать на этой "птичке" - это вообще особый кайф."

По словам пилотов, дронов, подобных "Вампиру", враг на вооружении не имеет. "Россияне больше сосредоточены на FPV, - рассказывает "Цезарь", - Их производство происходит на государственном уровне. Но такого - нет. Эти дроны нам выдает бригада. Стоят они недешево, поэтому открывать сборы нецелесообразно - это будет очень долго."

Стоит отметить, что стоимость одного Vampire составляет 1 050 000 гривен (около $25000 на момент публикации материала по курсу НБУ).

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Дрони Vampire на Покровському напрямку

Бойцы также рассказали о ситуации на покровском направлении. "Это преимущественно мясные штурмы, - рассказывает "Цезарь", - Мяса у них хватает. Два-три вражеских пехотинца переходят в открытую местность, поэтому работы нашим FPV-шникам, "мавикистам" и "сбрасывателям" хватает. Ну и остается немного нам на вечер".

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Автор: 

производство (474) боевые действия (4304) дроны (4089) 68 отдельная егерская бригада (80)


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18.10.2024 09:42 Ответить
Vampire...це добре ...а де звільнена українська теріторія ...?!!!
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18.10.2024 10:03 Ответить
вкрита асфальтом
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18.10.2024 10:09 Ответить
"У ворога нічого подібного на озброєнні немає" - у ворога є добіса КАБ-ів, проти котрих нам нема чого протиставити, та м'яса, що їх цілком влаштовує.
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18.10.2024 10:16 Ответить
І характаристики, і відос. Н-а-х-і-б-а?
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18.10.2024 11:50 Ответить
менше показухи більше діл
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19.10.2024 02:11 Ответить
"Болтун - находка для врага"
Тож Н.Е. П.И.З.Д.И.! Леся Карпенко!!!
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19.10.2024 12:10 Ответить
 
 