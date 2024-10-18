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Новини
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Україна збільшила виробництво дронів за рік у 10 разів, – Мінцифри. ІНФОГРАФІКА

Україна за рік збільшила виробництво дронів у 10 разів

Виробничі потужності української дронової індустрії цьогоріч зросли в понад 10 разів порівняно з минулим роком.

Про це свідчить дослідження дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників", – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби, а серед ключових тенденцій – використання комп'ютерного зору, "ройових" технологій, інновацій у навігації та зв'язку.

Виробництво дронів в Україні

Раніше стало відомо, що Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держсперцзв'язку) протягом 7-8 жовтня уклав угоди загальною вартістю 51,35 млн грн на закупівлю 3 тис. 10-дюймових FPV-дронів камікадзе з системою автоматичного утримання курсу на ціль та пристроєм ініціації боєприпасу. 

Це перший тендер на централізовану закупівлю високотехнологічних дронів, які мають функцію донаведення.

Раніше повідомлялося, що на платформі оборонних технологій Brave1 зареєстровано вже понад 2800 розробок, більшості з яких не існувало до 2022 року. Компанії, зареєстровані на платформі, вже отримали $8 млн грантів від держави на розвиток своїх технологічних стартапів.

Автор: 

безпілотник (541) виробництво (1305) дрони (370) Мінцифри (822)


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Топ коментарі
+8
Було 10 стало 100? Так Федоров?
А остальне волантьори?
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18.10.2024 09:22
+7
Збільшили в 10 разів списання грошей на виробництво .
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18.10.2024 09:29
+5
Ви зараз про що????
Кожен вечір, ніч і ранок російська наволоч атакує нас вже сотнями мопедів. Тенденція йде до збільшення, натомість я не бачу розй#бані електропідстанції мацкви, пітера та інших говноміст. Де дрони ?
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18.10.2024 09:31
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Було 10 стало 100? Так Федоров?
А остальне волантьори?
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18.10.2024 09:22 Відповісти
Якщо читати ліньки, хоч на картинку подивіться.
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18.10.2024 09:25 Відповісти
Це матафорічно.
А ця інфографіка, під питанням - хто інвестує7
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18.10.2024 09:38 Відповісти
Хай опублікує картинку про гроші на фортифікацію, куди вони пішли?
Мінціфри відповідальні за фортифікаційні соруди.
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18.10.2024 09:41 Відповісти
тобто, Порошенко збільшив свою допомогу в 10 разів.
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18.10.2024 09:24 Відповісти
Збільшили в 10 разів списання грошей на виробництво .
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18.10.2024 09:29 Відповісти
Така ж думка.
Неперевірені об'єми легше виробляти. А були вони на фронті, чи стоять на полетах для аудиту? То вже немає контролю.
Закон 11057 (одна сторінка) півроку не могли прийняти, а тепер цей през не підписую.Сроки всі вийшли.
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18.10.2024 09:47 Відповісти
Ага, і збільшив виробництво кінофільмів за державний рахунок. ****-в нас бабла забагато..
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18.10.2024 09:30 Відповісти
Ви зараз про що????
Кожен вечір, ніч і ранок російська наволоч атакує нас вже сотнями мопедів. Тенденція йде до збільшення, натомість я не бачу розй#бані електропідстанції мацкви, пітера та інших говноміст. Де дрони ?
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18.10.2024 09:31 Відповісти
То мільйон дронів нарешті буде чи тільки "збільшення в рази"...?!!
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18.10.2024 09:42 Відповісти
Мій прогноз: через півроку - рік, нас атакуватимуть 300 шахедів на добу, а ви й далі писатимете , як збільшили виробництво в десять - двадцять разів. Тільки воно десь може на експорт йде ...
Дякую !
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18.10.2024 10:08 Відповісти
Проблема в тому, що і кацапи збільшили виробництво дронів.
Якщо в минулому році, раз на декілька днів вони використовували 5-6 дронів, то зараз використовують 20-50 щодня.
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18.10.2024 10:29 Відповісти
Збільшилися в рази обіцянки і виступи
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18.10.2024 13:27 Відповісти

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