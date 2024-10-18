Україна збільшила виробництво дронів за рік у 10 разів, – Мінцифри. ІНФОГРАФІКА

Виробничі потужності української дронової індустрії цьогоріч зросли в понад 10 разів порівняно з минулим роком.

Про це свідчить дослідження дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників", – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби, а серед ключових тенденцій – використання комп'ютерного зору, "ройових" технологій, інновацій у навігації та зв'язку.

Раніше стало відомо, що Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держсперцзв'язку) протягом 7-8 жовтня уклав угоди загальною вартістю 51,35 млн грн на закупівлю 3 тис. 10-дюймових FPV-дронів камікадзе з системою автоматичного утримання курсу на ціль та пристроєм ініціації боєприпасу.

Це перший тендер на централізовану закупівлю високотехнологічних дронів, які мають функцію донаведення.

Раніше повідомлялося, що на платформі оборонних технологій Brave1 зареєстровано вже понад 2800 розробок, більшості з яких не існувало до 2022 року. Компанії, зареєстровані на платформі, вже отримали $8 млн грантів від держави на розвиток своїх технологічних стартапів.