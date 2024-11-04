Украинская авиация наносит удар сразу восемью бомбами по месту скопления штурмовых групп россиян. ВИДЕО
Украинская авиация продолжает работать на всех направлениях фронта: МиГ-29 114-й бригады тактической авиации наносит удар сразу восемью бомбами GBU-39 по месту скопления штурмовых групп россиян и БК на Ореховском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бойцов Воздушных сил ВСУ "Соняшник".
"Бонус 8 бомб - это возможность их забросить в разные точки, которые могут быть на большом удалении друг от друга", - добавили в публикации.
Топ комментарии
+30 Ivan Ivan #403337
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+13 Qq Qqq #455433
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+12 Al Kw
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- русня швидко і далеко вклинилась на Оріхівському напрямку, тому наші літаки не бояться ворожої ППО, бо вона просто не встигла підтягнутись;
- на Оріхівському напрямку настільки добре прорідили фронтову ППО русні, що наші крила вже мають можливість нахабно бомбити русню просто на її позиціях.
фабами радянськими бють просто по "площадям", ту же високодочна зброя.
І так висота запуску якби натякає що відстань до цілі, в райні 10 км, не більше.
скинуто 8 бомб
я увидел 3 взрыва
кто то может зто обяснить
а сьемки с земли
з такоі висоти він далеко не пролетить, це не ракета.
Фізика 7 клас "Інерція".
НА ВЕЛИКОМУ ВІДДАЛННІ ОДНА ВІД ОДНОЇ!!
все врут
а народ держат за тупых хомячков
за бовдурів вважають?
до того ж коли це було?
про рік не скажу
а по деревах явно не листопад