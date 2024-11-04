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Украинская авиация наносит удар сразу восемью бомбами по месту скопления штурмовых групп россиян. ВИДЕО

Украинская авиация продолжает работать на всех направлениях фронта: МиГ-29 114-й бригады тактической авиации наносит удар сразу восемью бомбами GBU-39 по месту скопления штурмовых групп россиян и БК на Ореховском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бойцов Воздушных сил ВСУ "Соняшник".

"Бонус 8 бомб - это возможность их забросить в разные точки, которые могут быть на большом удалении друг от друга", - добавили в публикации.

Смотрите также: Пограничники атаковали укрытие противника, их огневые позиции, средства РЭБ и грузовик. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2871) армия РФ (19885) уничтожение (7383) Воздушные силы (2471)


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Топ комментарии
+30
Смерть кацапсячій погані! Слава ЗСУ!!!
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04.11.2024 17:32 Ответить
+13
Це не вільнопадаючі бомби, це КАБ https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-39 GBU-39
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04.11.2024 17:50 Ответить
+12
Якщо би 23 лютого 2022 року я прочитав таке повідомлення з 2024-го, я би стрибав від радості. Це означало б, що Україна вистояла і б'ється! Слава Героям! Слава Україні!
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04.11.2024 17:42 Ответить
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Смерть кацапсячій погані! Слава ЗСУ!!!
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04.11.2024 17:32 Ответить
А тепер задача: якщо наша авіація скидає вільнопадаючі бомби на голови русні, що у житловій забудові, то яка з наступних причин найбільш імовірна.
- русня швидко і далеко вклинилась на Оріхівському напрямку, тому наші літаки не бояться ворожої ППО, бо вона просто не встигла підтягнутись;
- на Оріхівському напрямку настільки добре прорідили фронтову ППО русні, що наші крила вже мають можливість нахабно бомбити русню просто на її позиціях.
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04.11.2024 17:33 Ответить
перший варіант....
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04.11.2024 17:39 Ответить
Нічого не чув про глибокі прориви на Оріхівському напрямку. Та й взагалі про прориви там не чув. Був двіж біля Левадного, але то було десь тиждень тому, просування на 4 кілометри, яке зупинили.
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04.11.2024 17:43 Ответить
Це не вільнопадаючі бомби, це КАБ https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-39 GBU-39
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04.11.2024 17:50 Ответить
Чомусь не бачу розкриття крил.
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04.11.2024 17:53 Ответить
Я думаю тут змонтоване відео. Скидували фаб, а написали про каб )
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04.11.2024 17:55 Ответить
Та і знімали явно з землі, висота скидання КАБів велика.
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04.11.2024 17:57 Ответить
Як раз хотів про це написати )
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04.11.2024 17:57 Ответить
Тільки не розумію, нащо таке робити? Люди ж вже не дурні, одразу незручні запитання ставитимуть, вся перемога котові під хвіст піде.
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04.11.2024 17:59 Ответить
Відео скоріш за все знімав тот, про кого всі забули. А він є і працює в небі. Моніторів "коридор". Ви руками так ціль в візірі не втримаєте. МІГ скидав явно з "горки" - потім відходив з різким зниженням - так що запас висоти для КАБа там явно був. Там точно КАБ.
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04.11.2024 19:51 Ответить
так зачем обманывать
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04.11.2024 18:17 Ответить
ти не побачиш розкриття крил з такого ракурсу та відстані, плюс на фоні неба.
фабами радянськими бють просто по "площадям", ту же високодочна зброя.
І так висота запуску якби натякає що відстань до цілі, в райні 10 км, не більше.
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04.11.2024 18:16 Ответить
Це не вільнопадаюча бомба, тому обидві причини відпадають. GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB)https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-39#cite_note-2 [a] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американська легка - 113 кг, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F високоточна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 крилата бомба , має максимальну дальність польоту 110 км.
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04.11.2024 19:22 Ответить
Еще есть вариант:прорыв невозможно куппировать пехотой,которой просто нет,и приходится ризковать авиацией
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04.11.2024 19:37 Ответить
літачки підходять і відходять від пускових рубежів на низьких висотах (за лінією горизонту)
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04.11.2024 19:49 Ответить
У цьому степу і голих посадках важко щось сховати.
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05.11.2024 07:21 Ответить
Самолет... один.
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04.11.2024 17:33 Ответить
Один. И что?
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04.11.2024 18:29 Ответить
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04.11.2024 18:30 Ответить
Якщо би 23 лютого 2022 року я прочитав таке повідомлення з 2024-го, я би стрибав від радості. Це означало б, що Україна вистояла і б'ється! Слава Героям! Слава Україні!
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04.11.2024 17:42 Ответить
у меня вопрос

скинуто 8 бомб

я увидел 3 взрыва

кто то может зто обяснить
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04.11.2024 17:43 Ответить
Це КАБ, дальність застосування до 110 км, можуть наводитись в різні місця на великій відстані і далеко в тилу ворога, там камер нема. https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-39 GBU-39
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04.11.2024 17:52 Ответить
КАБ скидають з висоти більше 10 кілометрів,а дане відео знімали із землі.Висота хмар біля кілометра над землею,а літак ішов під хмарою а не над нею,тому КАБ відміняється,давайте більш логічне пояснення,бо схоже на постановочне відео.
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04.11.2024 18:12 Ответить
каб скидывают с многокилометровой высоты
а сьемки с земли
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04.11.2024 18:15 Ответить
Да чего уж там, пишите: из под земли
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04.11.2024 19:59 Ответить
він пролетить таку відстань якщо буде скинутий на великій швидкості та висоті 12+км, як це роблять кацапи коли скидають каби на глибокий тил.
з такоі висоти він далеко не пролетить, це не ракета.
Фізика 7 клас "Інерція".
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04.11.2024 18:21 Ответить
ГБУ скидали на лінії фронта, а отже НЕ потрібна була й надто велика висота
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04.11.2024 18:28 Ответить
Тогда вопрос, зачем сбрасывать прямо на линии фронта рискуя самолётом, если можно было сбросить за 100 км до ЛБЗ
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04.11.2024 22:34 Ответить
так точніше
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05.11.2024 08:04 Ответить
У JDAM-ER, которые нам передали дальность может достигать 75 км.
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04.11.2024 19:38 Ответить
Бонус 8 бомб, - це можливість їх закинути в різні точки, які можуть бути на великому віддаленні одна від одної (с)Джерело:
НА ВЕЛИКОМУ ВІДДАЛННІ ОДНА ВІД ОДНОЇ!!
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04.11.2024 19:21 Ответить
Вчора цілий день була буря.
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05.11.2024 07:25 Ответить
все как всегда

все врут

а народ держат за тупых хомячков
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04.11.2024 17:45 Ответить
тупі хомячки, коли на болотах фофу в мавзолеї поміняєте?
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04.11.2024 17:51 Ответить
Защеканка кацапская в своём репертуаре. Фейки,фейки ...кругом фейки.
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04.11.2024 18:05 Ответить
Какие то списанные, не качественные бомбы? 3 взрыва видно... Может остальные в кадр не попали?
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04.11.2024 17:52 Ответить
Я вище написав.
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04.11.2024 17:53 Ответить
не потрапили, бо "зпланували" десь в інше місце, ніхто не буде вішати дорогий комплекс JDAM на несправну болванку.
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04.11.2024 18:25 Ответить
Максимальная дальность поражения - 110 км
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04.11.2024 17:54 Ответить
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04.11.2024 17:55 Ответить
Боїнг не тільки літаки кліпає
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04.11.2024 17:58 Ответить
Круто,але після завтра,ці літаки можуть бути вже запізнілим варіантом,якщо рудий переможе в США
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04.11.2024 17:58 Ответить
Рижий як королева Англії не хрена не рішає
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04.11.2024 18:00 Ответить
конгрес і сенат рішають
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04.11.2024 18:02 Ответить
Рыжий- ето своего рода американский олигарх или глава мафии по ихнему. Он и не будучи презом все ешал как мы видели и все ему кланяться домой ездили как Януковощу когда то. И не такая ж уже в США демократия как нам рисуют. Там все решают большие дяди и главы кланов а не депутаты
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04.11.2024 20:11 Ответить
да, да, Ваня, в США все как у вас на роисе, только еще хуже, знаем.
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04.11.2024 23:27 Ответить
конгрес і сенат за допомогу 60 лярдов голосували ,надо виполнять
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04.11.2024 18:04 Ответить
Дивлюся москальських інвесторів і трейдерів : для них лиш варіант,коли капітуляція України,бо біржі вже впали до дна,інфлація після нового року може бути гіперінфляцією,ставка вже нічого не вирішує....
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04.11.2024 18:08 Ответить
зрозуміліше можеш написати
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04.11.2024 18:14 Ответить
А що незрозуміло?Просто єдиний порятунок для москалів це перемога трампа,оскільки при ньому світить якесь припинення війни,а з цим і послаблення санцій,а отоже і ріст москальської економіки.Бо від Харіс їм очікувати нічого,так як при Обамі тривали війни,так і при Харіс підтримка Штатів ймовірно не ослабне,а це далекобійні ракети,можливо і томагавки.
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04.11.2024 18:20 Ответить
після скиду пірнає шикарно…. а от очікування від бомб як від солнцепьока а по факту два задимлення….якщо ризикуємо такою технікою та пілотами то й скидання має бути адекватним - квадрат повинен бути випалений,,,,
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04.11.2024 18:01 Ответить
це Америка, дєтка - бомби "точкової дії", всього по 100 кг БЧ, але залітають у форточку 😂👍
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04.11.2024 18:32 Ответить
Круговое отклонение - 11 метров.
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04.11.2024 20:33 Ответить
для ста кг гексогену то не варте уваги
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05.11.2024 08:06 Ответить
Трамп прийде і Томагавки нам принесе
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04.11.2024 18:05 Ответить
F16 когда будет радовать ¿
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04.11.2024 18:28 Ответить
Щось не зрозуміле на відео.
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04.11.2024 18:43 Ответить
В другой теме, там где поляки отказали нам в МИГах ссылаясь на свое ПВО я писал МИГ - це не для ПВО, а для роботы "на фронте" - вот для такой. Пилоту - "низький уклін, герою"
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04.11.2024 19:54 Ответить
Кацапам, на которых сбросил бомбы самолет ВСУ, *****. Так понятно??
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04.11.2024 23:29 Ответить
бот здрисни
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05.11.2024 08:07 Ответить
Озвучене одне,показали інше…з двух частин…нащо таке робити?
за бовдурів вважають?
до того ж коли це було?
про рік не скажу
а по деревах явно не листопад
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05.11.2024 09:33 Ответить
Один удар как сенсация. Авиации нет совсем, мизер.
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05.11.2024 12:53 Ответить
 
 