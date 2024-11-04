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Дрон-камикадзе пограничников атакует россиян на квадроцикле на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Помста" ликвидировали более 10 оккупантов, сожгли 2 блиндажа, а также уничтожили БТР, БМП-2, 4 военных грузовика, 2 броневика и 5 автомобилей

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6639) уничтожение (7383)


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Останній так по кущах летів - мабуть, штани були "повні мулу"... Та ще й в темноті морду подер об гілля...
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04.11.2024 18:26 Ответить
 
 