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Воины 124-й ОБрТРО уничтожили вражеский автомобиль вместе с водным скутером на оккупированном левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

На временно оккупированном левом берегу Херсонщины бойцы подразделения "Слоники" 124-й отдельной бригады территориальной обороны сожгли россиянам машину, которая перевозила водный скутер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроном-камикадзе наши воины уничтожили как автомобиль, так и скутер оккупантов.

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Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383) Херсонская область (4951)


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рибалки більше не буде.
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04.11.2024 19:29 Ответить
От би ще пару-трійку рузьгих лісапедів знищити!
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04.11.2024 19:38 Ответить
Марадери,млядь..
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05.11.2024 06:39 Ответить
 
 