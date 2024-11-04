Воины 124-й ОБрТРО уничтожили вражеский автомобиль вместе с водным скутером на оккупированном левом берегу Херсонщины. ВИДЕО
На временно оккупированном левом берегу Херсонщины бойцы подразделения "Слоники" 124-й отдельной бригады территориальной обороны сожгли россиянам машину, которая перевозила водный скутер.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дроном-камикадзе наши воины уничтожили как автомобиль, так и скутер оккупантов.
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Urs
показать весь комментарий04.11.2024 19:29 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Алекс Скела
показать весь комментарий04.11.2024 19:38 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Микола Січень #486030
показать весь комментарий05.11.2024 06:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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