Бійці 5 ОШБр виявили та знищили мінометні позиції противника поблизу Бахмута. ВIДЕО
Українські воїни із 5-ї окремої штурмової Київської бригади на південному сході Бахмута виявили та ліквідували мінометні позиції противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.
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