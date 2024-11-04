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Бійці 5 ОШБр виявили та знищили мінометні позиції противника поблизу Бахмута. ВIДЕО

Українські воїни із 5-ї окремої штурмової Київської бригади на південному сході Бахмута виявили та ліквідували мінометні позиції противника. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.

Дивіться: Бійці 56 ОМПБр ліквідували російських піхотинців та їхні укриття ударами безпілотників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) Бахмут (1563) 5 ОШБр (118)


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