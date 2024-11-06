Дроны до смерти загоняли двух оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Aerobomber_ua" ликвидировали двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанты всячески пытались избежать смерти - бегали, прятались в кустах, окопах, стреляли по беспилотникам, но все тщетно.

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