РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9964 посетителя онлайн
Новости Видео Война
13 988 13

Дроны до смерти загоняли двух оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Aerobomber_ua" ликвидировали двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанты всячески пытались избежать смерти - бегали, прятались в кустах, окопах, стреляли по беспилотникам, но все тщетно.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Дрон-"сеткострел" поймал российский Mavic 3. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19899) уничтожение (7397) дроны (4209)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Чудове відео!
показать весь комментарий
06.11.2024 11:44 Ответить
+5
Ну ось, подохли втомлені.
показать весь комментарий
06.11.2024 11:59 Ответить
+4
Кацапи, це вам привітання зі святом Трамп-памп-памп. Коли, як не зараз. Адже менш як за 24 години війну буде припинено.
показать весь комментарий
06.11.2024 11:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи, це вам привітання зі святом Трамп-памп-памп. Коли, як не зараз. Адже менш як за 24 години війну буде припинено.
показать весь комментарий
06.11.2024 11:42 Ответить
ближе к весне не раньше он полностью вступит в должность
показать весь комментарий
06.11.2024 11:53 Ответить
тіко пі@ари за це не знають, бо пруть м'ясом невпинно на більшості лбз
а на болотах посилено готують масовані ракетно-бомбо-дронові удари по Україні
показать весь комментарий
06.11.2024 11:55 Ответить
Звуковой ряд просто шикарный.....Как и само видео, собсно.
показать весь комментарий
06.11.2024 11:44 Ответить
Чудове відео!
показать весь комментарий
06.11.2024 11:44 Ответить
-- Пациент перед смертью потел?
-- Потел.
-- Очччень хорошо!
показать весь комментарий
06.11.2024 11:49 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2024 11:56 Ответить
Сьогодні український дро бахнув по порту каспійська де базуються рашистькі військові корита-гойдааааа...
показать весь комментарий
06.11.2024 11:51 Ответить
для них війні кінець. І "лади" зекономили.
показать весь комментарий
06.11.2024 11:54 Ответить
Ну ось, подохли втомлені.
показать весь комментарий
06.11.2024 11:59 Ответить
справжня психотерапія, там де немає живих окупантів, там зона безпеки
показать весь комментарий
06.11.2024 12:17 Ответить
да , ребята, ДРОН это жуткая штукенция !!!((( если зацепили ,от него не спастись !((((
показать весь комментарий
06.11.2024 14:09 Ответить
 
 