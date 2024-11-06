Дроны до смерти загоняли двух оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения "Aerobomber_ua" ликвидировали двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанты всячески пытались избежать смерти - бегали, прятались в кустах, окопах, стреляли по беспилотникам, но все тщетно.
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+6 Jolli Rabbit
показать весь комментарий06.11.2024 11:44 Ответить Ссылка
+5 Валерій Кваша
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+4 Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий06.11.2024 11:42 Ответить Ссылка
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а на болотах посилено готують масовані ракетно-бомбо-дронові удари по Україні
-- Потел.
-- Очччень хорошо!