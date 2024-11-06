Дрони до смерті заганяли двох окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів із підрозділу "Aerobomber_ua" ліквідували двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти усіляко намагалися уникнути смерті - бігали, ховалися у кущах, окопах, стріляли по безпілотниках, але все марно.
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Топ коментарі
+6 Jolli Rabbit
показати весь коментар06.11.2024 11:44 Відповісти Посилання
+5 Валерій Кваша
показати весь коментар06.11.2024 11:59 Відповісти Посилання
+4 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар06.11.2024 11:42 Відповісти Посилання
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а на болотах посилено готують масовані ракетно-бомбо-дронові удари по Україні
-- Потел.
-- Очччень хорошо!