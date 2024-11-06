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Дрони до смерті заганяли двох окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Aerobomber_ua" ліквідували двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти усіляко намагалися уникнути смерті - бігали, ховалися у кущах, окопах, стріляли по безпілотниках, але все марно.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) дрони (5006)


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Топ коментарі
+6
Чудове відео!
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06.11.2024 11:44 Відповісти
+5
Ну ось, подохли втомлені.
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06.11.2024 11:59 Відповісти
+4
Кацапи, це вам привітання зі святом Трамп-памп-памп. Коли, як не зараз. Адже менш як за 24 години війну буде припинено.
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06.11.2024 11:42 Відповісти
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Кацапи, це вам привітання зі святом Трамп-памп-памп. Коли, як не зараз. Адже менш як за 24 години війну буде припинено.
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06.11.2024 11:42 Відповісти
ближе к весне не раньше он полностью вступит в должность
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06.11.2024 11:53 Відповісти
тіко пі@ари за це не знають, бо пруть м'ясом невпинно на більшості лбз
а на болотах посилено готують масовані ракетно-бомбо-дронові удари по Україні
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06.11.2024 11:55 Відповісти
Звуковой ряд просто шикарный.....Как и само видео, собсно.
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06.11.2024 11:44 Відповісти
Чудове відео!
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06.11.2024 11:44 Відповісти
-- Пациент перед смертью потел?
-- Потел.
-- Очччень хорошо!
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06.11.2024 11:49 Відповісти
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06.11.2024 11:56 Відповісти
Сьогодні український дро бахнув по порту каспійська де базуються рашистькі військові корита-гойдааааа...
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06.11.2024 11:51 Відповісти
для них війні кінець. І "лади" зекономили.
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06.11.2024 11:54 Відповісти
Ну ось, подохли втомлені.
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06.11.2024 11:59 Відповісти
справжня психотерапія, там де немає живих окупантів, там зона безпеки
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06.11.2024 12:17 Відповісти
да , ребята, ДРОН это жуткая штукенция !!!((( если зацепили ,от него не спастись !((((
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06.11.2024 14:09 Відповісти
 
 