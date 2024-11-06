Дрони до смерті заганяли двох окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Aerobomber_ua" ліквідували двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти усіляко намагалися уникнути смерті - бігали, ховалися у кущах, окопах, стріляли по безпілотниках, але все марно.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У дрон-"сіткостріл" спіймався російський Mavic 3. ВIДЕО