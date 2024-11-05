У дрон-"сіткостріл" спіймався російський Mavic 3. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон-"сіткостріл" уполював ворожий безпілотник Mavic 3 на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що потрапивши у пута, ворожий коптер почав стрімко падати.
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+25 Яр Холодний
показати весь коментар05.11.2024 11:42 Відповісти Посилання
+22 Яр Холодний
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+19 Ден Ко #479821
показати весь коментар05.11.2024 11:28 Відповісти Посилання
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технічна частина - а чому було не прив'язати сітку - і дрона відтарабанили б собі - як мінімум - на запчастини
Проблеми з захистом піхоти вищеперелічене не вирішує.
Можна погратися з потужністю магнетрона, щоб діставало далі. Думаю, 5 кВт в імпульсному режимі звичайний магнетрон витягне. Електроніку метрів за 100-200 палити буде на раз.
Наступний етап: сітка зв'язана мотузкою з дроном-сіткострілом ловить Мавіка у полон і забирає його як трофей-вантаж.