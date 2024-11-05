У дрон-"сіткостріл" спіймався російський Mavic 3. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон-"сіткостріл" уполював ворожий безпілотник Mavic 3 на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що потрапивши у пута, ворожий коптер почав стрімко падати.

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