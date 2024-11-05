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У дрон-"сіткостріл" спіймався російський Mavic 3. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон-"сіткостріл" уполював ворожий безпілотник Mavic 3 на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що потрапивши у пута, ворожий коптер почав стрімко падати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий дрон зафільмував проліт українського безпілотника "Лютий". ВIДЕО

Автор: 

повітря (167) дрони (5006) бій (189)


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Топ коментарі
+25
Те, що вона "відома" - не значить, що її застосування нами повинне буть відоме противнику... Деякі випадки нанесення ворогу ударів ще в ІІ Світову війну, не відомі до цих пір... А тут "б"ють у дзвони" після першого ж застосування...
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05.11.2024 11:42 Відповісти
+22
Ідіоти, сер...
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05.11.2024 11:30 Відповісти
+19
А таке можна показувати?!
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05.11.2024 11:28 Відповісти
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А таке можна показувати?!
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05.11.2024 11:28 Відповісти
Ідіоти, сер...
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05.11.2024 11:30 Відповісти
Чому ні. Ця технологія відома досить давно. Те, що ми її отримали від західних партнерів,не є таємницею.
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05.11.2024 11:36 Відповісти
Те, що вона "відома" - не значить, що її застосування нами повинне буть відоме противнику... Деякі випадки нанесення ворогу ударів ще в ІІ Світову війну, не відомі до цих пір... А тут "б"ють у дзвони" після першого ж застосування...
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05.11.2024 11:42 Відповісти
В 2 світову не було такого головнокомандувача
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05.11.2024 11:49 Відповісти
Це точно... Але крім "Гімнокомандувача" у нас і дрібніших "балаболок" вистачає...
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05.11.2024 11:55 Відповісти
В 2 світову не було інтернета...
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05.11.2024 12:24 Відповісти
Зате тепер кожен ідіот може запилять відосік і прогундосити якусь тупу маячню на весь Світ.
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05.11.2024 12:52 Відповісти
Ще один приклад - предстаник України в NATO - звісно від слуг - нещодавно заявив - ось-ось і в України будуть балістични ракети Грім-2, котрі дістануть до москви. Навіть не знаю як з цим боротись. Ідіоти повні.
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05.11.2024 12:23 Відповісти
Ідіоти вважають ворогів ідіотами...
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05.11.2024 12:41 Відповісти
Вони це роблять навмисно - ідіотами прикидаються.
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05.11.2024 12:42 Відповісти
вы думаете оператор дрона не увидел что сетка упала на его дрон?
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05.11.2024 15:27 Відповісти
ідіоти вважають ворогів, які навмисно це роблять, ідіотами

технічна частина - а чому було не прив'язати сітку - і дрона відтарабанили б собі - як мінімум - на запчастини
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05.11.2024 12:46 Відповісти
Ти про "технічну частину" пишеш з такою впевненістю... Ну так поясни нам - а які вагопідйомні характеристики у дрона-сіткомета? Він вилітає і не знає - які вагові характеристики у майбутньої цілі. А якщо ціль важча за нього? Тоді падать і самому розбиваться? Так чи не простіше - знищить ворога? Воїни-ацтеки (так звані "орли"), у боях з іспанцями несли великі втрати саме тому, що були "заточені" на "взяття в полон ворога" - а не на його знищення. А в ближньому бою "макауітл" (дерев"яний "меч" з обсидіановими вставками) програвав стальним кірасам, шоломам та мечам...
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05.11.2024 12:58 Відповісти
Ідея гарна, та якщо воно їбоне?
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05.11.2024 14:28 Відповісти
18+ ?
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05.11.2024 12:18 Відповісти
Чудова робота !
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05.11.2024 11:28 Відповісти
А где парашют ??? Для повторного использования!
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05.11.2024 12:04 Відповісти
парашут розкривається пізніше.
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05.11.2024 12:45 Відповісти
Гадаю це вже не новина для русні.
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05.11.2024 11:30 Відповісти
Ще б якось навчились з опроволоконними дронами русні боротися, бо з ними назріває справжня катастрофа: вони абсолютно стійкі до РЕБ і взагалі будь-яких перешкод, дають бездоганну картинку оператору, і дальність до 15 км. Їх з кожним днем все більше.
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05.11.2024 11:30 Відповісти
Таким же сіткострілом, але встановленим на техніці і з радіолокаційним доплеровським датчиком( наприклад як у системах сігналзації).
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05.11.2024 12:06 Відповісти
Тоді вже простіше поставити українські "Ножі", вони ще й РПГ ловитимуть.
Проблеми з захистом піхоти вищеперелічене не вирішує.
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05.11.2024 12:07 Відповісти
* "Заслони". "Ніж" - до динамічна броня.
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05.11.2024 12:09 Відповісти
Для піхоти більше підійде дробовик, до нього теж можна прилаштувати датчик для спрацювання на відстані підльоту.
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05.11.2024 12:14 Відповісти
Наразі це найкраща зброя проти FPV, тільки от біда: виявити їх велика проблема, бо вони малі та літають дуже швидко.
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05.11.2024 12:16 Відповісти
Для цього підійде схема з рознесеними мікрофонами і фільтрами на звук двигуна, та електронною обробкою.
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05.11.2024 12:36 Відповісти
Це треба ще розробити і відлагодити, а те лайно літає вже.
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05.11.2024 12:38 Відповісти
А війна це в першу чергу гонка технологій, по іншому не буває. А в першу чергу треба озброїти техніку "Ножами", а піхоту дробовиками.
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05.11.2024 13:03 Відповісти
Поки що русня значно попереду, і тенденція не на нашу користь. Їх влада, на відміну від нашої, має волю до перемоги.
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05.11.2024 13:06 Відповісти
А "віддачу" "дробовика" ти куди подінеш? Твій дрон віддачею пострілу жбурне так, що він не те що не втримається на курсі - а просто полетить на землю... (на літаки ІІ СВітової пробували ставить автоматичні гармати калібру 45 мм - для боротьби з танками. При залпі літак "спиняло" в повітрі!" Так літаки важили більше тони! А скільки важить дрон?
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05.11.2024 14:32 Відповісти
Ніхто не пропонував ставить дробовик на дрон, дробовик треба використовувати по прямому призначенню, а радіодатчик потрібен для пострілу на оптимальній відстані. Наведення і віддачу бере на себе солдат. Хоча, якшо знадобиться, для дрона можна теж зробить безвідкатний варіант, щось на кшалт як в РПГ, але це складніше.
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05.11.2024 15:55 Відповісти
"Шопопало...".
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05.11.2024 17:23 Відповісти
А більші ''пташки'' такими ''тенетами'' можна лапати?
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05.11.2024 11:41 Відповісти
Путіна маєш на увазі?
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05.11.2024 11:46 Відповісти
Можна навідь шахеда, але не сіткою, а гарпуном з невеликим парашутом. Шахед склеїний з скловолокна, яке легко пробивається гарпуном, а парашут на ліні зруйнує його аеродінаміку і керованість, він втратить швидкість і впаде. Але дрона мисливця краще робити літакового типу, щоб легше міг наздогнати шахеда.
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05.11.2024 12:25 Відповісти
чому ні. МЗП у достатній кількості і броню може зупинити, тому головне, щоб на пропєльдєр гарно намоталось.
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05.11.2024 12:40 Відповісти
Як казали у сраному ссср "балтун находка для врага".....
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05.11.2024 11:46 Відповісти
шпиена)
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05.11.2024 11:48 Відповісти
Сама краща зброя проти дронів, це ЕМІ. Але таких портативних технологій у України просто нема.
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05.11.2024 11:58 Відповісти
А у кого є такі "портативні технології"?
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05.11.2024 12:05 Відповісти
Все що я знаю, це те що у Війні в Іраку амери застосовували ЕМІ-бомби. Якщо хтось і створив переносний випромінювач, то це засекречено за 7 замками.
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05.11.2024 12:14 Відповісти
Якщо навіть застосовували, то скоріш випробовували.
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05.11.2024 12:42 Відповісти
Чому нема? Розколупай мікрохвильовку, витягни звідти магнетрон і його випрямляч, придбай літій-залізну батарею на 12В/100Аг, інвертор на 2-3 кВт високочастотний, далі розрахуй раструб в будь-якому радіо-КАДі, зліпи його з алюмінія - і ранцева ЕМІ-гармата готова.
Можна погратися з потужністю магнетрона, щоб діставало далі. Думаю, 5 кВт в імпульсному режимі звичайний магнетрон витягне. Електроніку метрів за 100-200 палити буде на раз.
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05.11.2024 23:34 Відповісти
О, я теж колись КРЕОСАН дивився.
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06.11.2024 00:07 Відповісти
З криком "побережися" падлюка впав каменюкою.
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05.11.2024 12:17 Відповісти
Китайські повітняні кулі робляться дуже дешево - легкий папір і знизу гріється ладанкою. Тоненька нитка з сінтетики зіпсує будь який дрон. А може навіть посадить гелікоптер. Ще повітряні змії були б ефективні
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05.11.2024 12:52 Відповісти
А як ними управлять? Ти ще орлів надресируй - щоб твої "повітряні кулі" тягали...
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05.11.2024 14:35 Відповісти
Ними можуть керувати навіть діти. Тримай за нитку і вже робиш корисну справу. Буде що згадати
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05.11.2024 16:35 Відповісти
Ну - тоді бажаю удачі... "Управляй"...
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05.11.2024 16:38 Відповісти
Надзвичайно КРУТО!

Наступний етап: сітка зв'язана мотузкою з дроном-сіткострілом ловить Мавіка у полон і забирає його як трофей-вантаж.
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06.11.2024 01:59 Відповісти
 
 