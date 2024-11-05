Дрон-"сеткострел" поймал российский Mavic 3. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон-"сеткострел" поймал вражеский беспилотник Mavic 3 на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что попав в сетку, вражеский коптер начал стремительно падать.

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