Дрон-"сеткострел" поймал российский Mavic 3. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон-"сеткострел" поймал вражеский беспилотник Mavic 3 на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что попав в сетку, вражеский коптер начал стремительно падать.
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+25 Яр Холодний
показать весь комментарий05.11.2024 11:42 Ответить Ссылка
+22 Яр Холодний
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+19 Ден Ко #479821
показать весь комментарий05.11.2024 11:28 Ответить Ссылка
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технічна частина - а чому було не прив'язати сітку - і дрона відтарабанили б собі - як мінімум - на запчастини
Проблеми з захистом піхоти вищеперелічене не вирішує.
Можна погратися з потужністю магнетрона, щоб діставало далі. Думаю, 5 кВт в імпульсному режимі звичайний магнетрон витягне. Електроніку метрів за 100-200 палити буде на раз.
Наступний етап: сітка зв'язана мотузкою з дроном-сіткострілом ловить Мавіка у полон і забирає його як трофей-вантаж.