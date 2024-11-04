Уничтожение российского ЗРК "БУК-М2" ударом дрона-камикадзе. ВИДЕО
Операторы дронов из 77-й ОАэМБр уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М2" с помощью дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Hulio
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