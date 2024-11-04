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Уничтожение российского ЗРК "БУК-М2" ударом дрона-камикадзе. ВИДЕО

Операторы дронов из 77-й ОАэМБр уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М2" с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Воины 77 ОАэМБр уничтожили несколько единиц тяжелой бронетехники оккупантов и оттеснили противника с наших позиций. ВИДЕО

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уничтожение (7383) дроны (4201) ЗРК (215) 77 ОАБ (30)


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04.11.2024 13:12 Ответить
"Пустий"... Вже "відстрілявся"...
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04.11.2024 13:30 Ответить
за допосогою дрона-камікадзе
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04.11.2024 13:32 Ответить
Дрон скинув допосогу - секретну розробку.
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04.11.2024 15:06 Ответить
скільки ще у кацапів цього добра?
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04.11.2024 13:50 Ответить
Дійсно, отак читаєш щодня оту таблицю про вже "700 тис знищених", а там під 10 тис танків, під 20 тис різних бтрів з бмп, не кажучи вже про авто та артилерійські системи, і так собі думаєш: курво, або там бездонна яма всього того лайна, або нам брешуть, що не в себе.
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04.11.2024 22:35 Ответить
 
 