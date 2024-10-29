Воины 77 ОАэМБр уничтожили несколько единиц тяжелой бронетехники оккупантов и оттеснили противника с наших позиций. ВИДЕО
Враг не покидает попыток оттеснить бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск с их позиций. Но пилоты дронов-камикадзе не дают шанс оккупантам. Наши защитники уничтожают технику и личный состав врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
