РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4517 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 350 2

Воины 77 ОАэМБр уничтожили несколько единиц тяжелой бронетехники оккупантов и оттеснили противника с наших позиций. ВИДЕО

Враг не покидает попыток оттеснить бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск с их позиций. Но пилоты дронов-камикадзе не дают шанс оккупантам. Наши защитники уничтожают технику и личный состав врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили три пункта наблюдения российских солдат в Запорожской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20620) уничтожение (7961) 77 ОАБ (36)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудове відео.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:23 Ответить
та чудовий результат чудової роботи ЗСУ...
показать весь комментарий
29.10.2024 20:01 Ответить
 
 