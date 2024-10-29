Силы обороны уничтожили три пункта наблюдения российских солдат в Запорожской области. ВИДЕО
Пограничники дронами-камикадзе уничтожили три пункта наблюдения врага на Запорожском направлении. Потери оккупантов доразведываются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
- Прадала!
- И пакупатель нашёлся? Он же у тебя для пастели - страват... Кожа на барабан не гадится - мащинистая... Мясо на пельмени тоже - прокуренное и праспиртованное - горчить будет...Для чего он панадабился?
- На удабрение!...
2 питання:
1) це були пункти спостереження за кацапами чи кацапські пункти спостереження за українцями?
2) "російські солдати" - вслід за узбецькою правдою цензорятка почали бавитися в "росію", "росіян", "російських солдатиків" - чи не зарано ви скочили з конопель, кацаписька?