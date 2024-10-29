РУС
Силы обороны уничтожили три пункта наблюдения российских солдат в Запорожской области. ВИДЕО

Пограничники дронами-камикадзе уничтожили три пункта наблюдения врага на Запорожском направлении. Потери оккупантов доразведываются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также: Бойцы 3 ОШБр ликвидировали группу оккупантов на подступах к нашим позициям на Харьковщине. ВИДЕО

29.10.2024 17:58 Ответить
Слава нашим мужнім Воїнам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
29.10.2024 17:58 Ответить
- Валентина! Что-то Мишки тваего не видать! Куда делся?
- Прадала!
- И пакупатель нашёлся? Он же у тебя для пастели - страват... Кожа на барабан не гадится - мащинистая... Мясо на пельмени тоже - прокуренное и праспиртованное - горчить будет...Для чего он панадабился?
- На удабрение!...

30.10.2024 05:27 Ответить
"три пункти спостереження російських солдатів" Джерело:

2 питання:

1) це були пункти спостереження за кацапами чи кацапські пункти спостереження за українцями?

2) "російські солдати" - вслід за узбецькою правдою цензорятка почали бавитися в "росію", "росіян", "російських солдатиків" - чи не зарано ви скочили з конопель, кацаписька?
29.10.2024 18:35 Ответить
 
 