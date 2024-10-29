Бойцы 3 ОШБр ликвидировали группу оккупантов на подступах к нашим позициям на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине пехотная группа противника двигалась в полосе ответственности бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, и как только их зафиксировали камеры БпЛА - началась ликвидация оккупантов...

Поэтому воины 1-го механизированного батальона совместно с бойцами батальона беспилотных систем уничтожили российских солдат еще до того, как они вошли в посадку, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили противотанковый ракетный комплекс оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО