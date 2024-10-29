РУС
8 590 5

Бойцы 3 ОШБр ликвидировали группу оккупантов на подступах к нашим позициям на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине пехотная группа противника двигалась в полосе ответственности бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, и как только их зафиксировали камеры БпЛА - началась ликвидация оккупантов...

Поэтому воины 1-го механизированного батальона совместно с бойцами батальона беспилотных систем уничтожили российских солдат еще до того, как они вошли в посадку, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили противотанковый ракетный комплекс оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Харьковщина (5577) уничтожение (7961) 3-я Отдельная штурмовая бригада (484)
29.10.2024 17:28 Ответить
тварі лапотні, України їм захотілося...
29.10.2024 17:39 Ответить
Молодці наші воїни ,
респект і подяка за пильність 👍🏼🙏🏼❤️
29.10.2024 18:00 Ответить
- Папа! А как называется человек, каторый уверен в том, что "после смерти он пападёт в Рай, а все астальные проста сдохнут"?
- У мусульман - "шахид"... А в остальном мире - "*******"!
30.10.2024 05:12 Ответить
ну і як вам, попід горою альйоши, Україна?
подобається?
29.10.2024 18:32 Ответить
 
 