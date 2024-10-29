РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4517 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 587 0

Пограничники уничтожили противотанковый ракетный комплекс оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники на Купянском направлении уничтожили дронами-камикадзе противотанковый ракетный комплекс, станцию РЭБ "Гроза", антенну пилотов противника, укрытие оккупантов, а также ликвидировали трех российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов 5-й ОШБр отбивают штурм оккупантов вблизи села Красный Яр в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20620) Госпогранслужба (6859) уничтожение (7961) ПТРК (92)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 