Пограничники уничтожили противотанковый ракетный комплекс оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Пограничники на Купянском направлении уничтожили дронами-камикадзе противотанковый ракетный комплекс, станцию РЭБ "Гроза", антенну пилотов противника, укрытие оккупантов, а также ликвидировали трех российских пехотинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль