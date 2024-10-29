РУС
Операторы дронов 5-й ОШБр отбивают штурм оккупантов вблизи села Красный Яр в Донецкой области. ВИДЕО

Украинские воины из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады отбили штурм оккупантов вблизи села Красный Яр на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атакующий настрой примерно десятка оккупантов уняли с помощью метких сбросов операторы дронов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ближний бой украинского воина с тремя оккупантами: "Боец бросает еще одну гранату. Ваньки убегают. Позиция удержана". ВИДЕО

армия РФ (20620) уничтожение (7961) Донецкая область (10824) дроны (4743) Покровск (791) 5 ОШБр (143)
i трохи кацапнячими квадробоберами менше на цьому світі...
29.10.2024 16:24 Ответить
 
 