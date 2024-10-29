Операторы дронов 5-й ОШБр отбивают штурм оккупантов вблизи села Красный Яр в Донецкой области. ВИДЕО
Украинские воины из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады отбили штурм оккупантов вблизи села Красный Яр на покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, атакующий настрой примерно десятка оккупантов уняли с помощью метких сбросов операторы дронов.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ближний бой украинского воина с тремя оккупантами: "Боец бросает еще одну гранату. Ваньки убегают. Позиция удержана". ВИДЕО
