РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4624 посетителя онлайн
Новости Видео Война
14 294 33

Ближний бой украинского воина с тремя оккупантами: "Боец бросает еще одну гранату. Ваньки убегают. Позиция удержана". ВИДЕО

Боец из 425-го отдельного штурмового батальона "СКАЛА" самостоятельно дал бой трем оккупантам и отстоял свою позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Замечательный пример мужества и отваги в исполнении бойца 425-го отдельного штурмового батальона "СКАЛА", который по неизвестным причинам в какой-то момент остался один на позиции, но сумел самостоятельно с помощью гранат отбить атаку трех российских оккупантов в ближнем бою. Настоящий титан со стальными нервами! Покровское направление фронта, Донецкая область", - отмечает автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Австралийский доброволец вместе с украинскими побратимами защищает позицию вблизи Левадного на Запорожье. ВИДЕО боя

Автор: 

армия РФ (20627) уничтожение (7968) Донецкая область (10828) Покровск (791) бой (206)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Слава нашому мужньому Герою 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
29.10.2024 09:58 Ответить
+16
Він там один, коли в штабах тисячі.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:11 Ответить
+14
Позіцію втримано. Молодець солдат.
Гірняк та Селідово здани. План перемоги Вярховного Говнокомандувача працює. Головнокомандувач його, цей план, справно виконує.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Позіцію втримано. Молодець солдат.
Гірняк та Селідово здани. План перемоги Вярховного Говнокомандувача працює. Головнокомандувач його, цей план, справно виконує.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:56 Ответить
Дай вгадаю- ти це вирішив накарябати п перед останнім боєм з одним магазином в автоматі !
показать весь комментарий
29.10.2024 10:05 Ответить
Не вгадав, да і куди мені до тебе, "захистник".
показать весь комментарий
29.10.2024 10:17 Ответить
Те що тоді до мене не треба то є факт- сиди на своїх болотах і не суйся до інших.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:34 Ответить
Кому ти всрався до тебе соватись "херой".
показать весь комментарий
29.10.2024 10:44 Ответить
Всратися - це ваша національна ідея )))) ви цим займаєтесь з моменту як зʼявилися на своїх болотах )))
показать весь комментарий
29.10.2024 10:54 Ответить
*******?
показать весь комментарий
29.10.2024 11:01 Ответить
Порохобот, при чому лютий ).
показать весь комментарий
29.10.2024 11:04 Ответить
*******.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:17 Ответить
ОТУВ сказало тримати - тримають. Більше ОТУВ ніц не цікавить, чи є ким/чим тримати, чи втгідно тримати - пофіг.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:14 Ответить
Слава нашому мужньому Герою 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
29.10.2024 09:58 Ответить
Ось такі приклади треба постійно показувати для прикладу іншим. Герою слова!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 10:03 Ответить
Ога,треба було йому з тебе приклад брати- кидати все і тікати до мамкі з криками «памагите убивають!».
показать весь комментарий
29.10.2024 10:17 Ответить
Для прикладу того, як вся наша оборона тримається на одному герою, якого рано чи піздно кацапи таки закидають гранатами?
показать весь комментарий
29.10.2024 10:56 Ответить
Герою слОва? Та ні, герой слова - то гнида хрипата, та й то слова чужого.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:10 Ответить
Він там один, коли в штабах тисячі.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:11 Ответить
в штабах ДЕСЯТКИ тисяч ( *10 000 )
показать весь комментарий
29.10.2024 16:17 Ответить
Ваньки, це якось образливо по відношенню до українців, бо саме з України походить ім'я Іван і серед українців багато Іванів та Івановичей, а у мокшан, мордви, мерян та ерзя та ім подібним є свої скрепные, наприклад Авєря, Бяб, Відяс, Ілька і т.д.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:17 Ответить
вонюшки
показать весь комментарий
29.10.2024 19:45 Ответить
Чого він один, де інші!🤯
показать весь комментарий
29.10.2024 10:48 Ответить
На ваше питання може бути багато відповідей, як то: решта злякались і сидять в бліндажі, або він не один, просто для кидка гранати достатньо одного, або в кожному з трьох епізодів різні бійці - облич же ж не видно, а може й справді один
показать весь комментарий
29.10.2024 11:52 Ответить
З такими відповідями💩 краще помовчати, й так зрозуміло що всі *********.
показать весь комментарий
30.10.2024 04:55 Ответить
Тому що там взвод=відділення,рота=звод,бат=рота,нуу,а в ТЦК то "звірі*,як тут пишуть.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:14 Ответить
Ну да - сидять в тилу, в повному фарші...
показать весь комментарий
29.10.2024 13:35 Ответить
якби так воювало хоча б 50 відсотків наших бійців, то кацапи б не окупувовували по десятку населених пунктів щодня. Крім немочі генералівпотрібен і бойовий дух бійців...
показать весь комментарий
29.10.2024 11:28 Ответить
Так...нажаль, багато бійців з бойовим духом втікли до Польщі...
показать весь комментарий
29.10.2024 13:44 Ответить
півнику, а твій бойовий дух де?
показать весь комментарий
29.10.2024 19:46 Ответить
Звідки інформація, що Селідово вже здали? Щойно подивився на карту Діпстейт, який якщо й помиляється, то дуже рідко, і подає інформацію, як він завжди запевняє, перевірену, щоб не сталося трагедії для когось через її помилковість, так, половина міста зафарбована рожевим, друга половина сірим кольором
показать весь комментарий
29.10.2024 11:36 Ответить
Так, Селідово все, але це закономірно - Селідово на відміну від Гірняка і Новогродівки - у низині, його незручно обороняти. Так, в Селідово поставили міцну бригаду Карадаг, але по флангах по висотах - знову якась самооборона, чи чорти-що.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:46 Ответить
да уж..повезло ему одному..))
показать весь комментарий
29.10.2024 17:55 Ответить
Там , біля блиндажа лежать три тіла . певно то наші хлопці.Нема чому радіти. Окопи порожні .Орки заходят як до себе додому.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:51 Ответить
 
 