Ближний бой украинского воина с тремя оккупантами: "Боец бросает еще одну гранату. Ваньки убегают. Позиция удержана". ВИДЕО

Боец из 425-го отдельного штурмового батальона "СКАЛА" самостоятельно дал бой трем оккупантам и отстоял свою позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Замечательный пример мужества и отваги в исполнении бойца 425-го отдельного штурмового батальона "СКАЛА", который по неизвестным причинам в какой-то момент остался один на позиции, но сумел самостоятельно с помощью гранат отбить атаку трех российских оккупантов в ближнем бою. Настоящий титан со стальными нервами! Покровское направление фронта, Донецкая область", - отмечает автор публикации.

