Ближній бій українського воїна із трьома окупантами: "Боєць кидає ще одну гранату. Ваньки тікають. Позицію втримано". ВIДЕО

Боєць із 425-го окремого штурмового батальйону "СКАЛА" самотужки дав бій трьом окупантам та відстояв свою позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової робти українського воїна опублікований у соцмережах.

"Чудовий приклад мужності та відваги у виконанні бійця 425-го окремого штурмового батальйону "СКАЛА", який з невідомих причин у якийсь момент залишився один на позиції, але зумів самотужки за допомогою гранат відбити атаку трьох російських окупантів у ближньому бою. Справжній титан із сталевими нервами! Покровський напрямок фронту, Донецька область", - зазначає автор публікації.

