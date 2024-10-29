Ближній бій українського воїна із трьома окупантами: "Боєць кидає ще одну гранату. Ваньки тікають. Позицію втримано". ВIДЕО
Боєць із 425-го окремого штурмового батальйону "СКАЛА" самотужки дав бій трьом окупантам та відстояв свою позицію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової робти українського воїна опублікований у соцмережах.
"Чудовий приклад мужності та відваги у виконанні бійця 425-го окремого штурмового батальйону "СКАЛА", який з невідомих причин у якийсь момент залишився один на позиції, але зумів самотужки за допомогою гранат відбити атаку трьох російських окупантів у ближньому бою. Справжній титан із сталевими нервами! Покровський напрямок фронту, Донецька область", - зазначає автор публікації.
Гірняк та Селідово здани. План перемоги Вярховного Говнокомандувача працює. Головнокомандувач його, цей план, справно виконує.