14 294 33

Ближній бій українського воїна із трьома окупантами: "Боєць кидає ще одну гранату. Ваньки тікають. Позицію втримано". ВIДЕО

Боєць із 425-го окремого штурмового батальйону "СКАЛА" самотужки дав бій трьом окупантам та відстояв свою позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової робти українського воїна опублікований у соцмережах.

"Чудовий приклад мужності та відваги у виконанні бійця 425-го окремого штурмового батальйону "СКАЛА", який з невідомих причин у якийсь момент залишився один на позиції, але зумів самотужки за допомогою гранат відбити атаку трьох російських окупантів у ближньому бою. Справжній титан із сталевими нервами! Покровський напрямок фронту, Донецька область", - зазначає автор публікації.

Автор: 

армія рф (18766) знищення (8270) Донецька область (9643) Покровськ (820) бій (206)
Топ коментарі
+20
Слава нашому мужньому Герою 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
29.10.2024 09:58 Відповісти
+16
Він там один, коли в штабах тисячі.
29.10.2024 10:11 Відповісти
+14
Позіцію втримано. Молодець солдат.
Гірняк та Селідово здани. План перемоги Вярховного Говнокомандувача працює. Головнокомандувач його, цей план, справно виконує.
29.10.2024 09:56 Відповісти
Позіцію втримано. Молодець солдат.
Гірняк та Селідово здани. План перемоги Вярховного Говнокомандувача працює. Головнокомандувач його, цей план, справно виконує.
29.10.2024 09:56 Відповісти
Дай вгадаю- ти це вирішив накарябати п перед останнім боєм з одним магазином в автоматі !
29.10.2024 10:05 Відповісти
Не вгадав, да і куди мені до тебе, "захистник".
29.10.2024 10:17 Відповісти
Те що тоді до мене не треба то є факт- сиди на своїх болотах і не суйся до інших.
29.10.2024 10:34 Відповісти
Кому ти всрався до тебе соватись "херой".
29.10.2024 10:44 Відповісти
Всратися - це ваша національна ідея )))) ви цим займаєтесь з моменту як зʼявилися на своїх болотах )))
29.10.2024 10:54 Відповісти
*******?
29.10.2024 11:01 Відповісти
Порохобот, при чому лютий ).
29.10.2024 11:04 Відповісти
*******.
29.10.2024 11:17 Відповісти
ОТУВ сказало тримати - тримають. Більше ОТУВ ніц не цікавить, чи є ким/чим тримати, чи втгідно тримати - пофіг.
29.10.2024 10:14 Відповісти
Слава нашому мужньому Герою 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
29.10.2024 09:58 Відповісти
Ось такі приклади треба постійно показувати для прикладу іншим. Герою слова!!!
29.10.2024 10:03 Відповісти
Ога,треба було йому з тебе приклад брати- кидати все і тікати до мамкі з криками «памагите убивають!».
29.10.2024 10:17 Відповісти
Для прикладу того, як вся наша оборона тримається на одному герою, якого рано чи піздно кацапи таки закидають гранатами?
29.10.2024 10:56 Відповісти
Герою слОва? Та ні, герой слова - то гнида хрипата, та й то слова чужого.
29.10.2024 13:10 Відповісти
Він там один, коли в штабах тисячі.
29.10.2024 10:11 Відповісти
в штабах ДЕСЯТКИ тисяч ( *10 000 )
29.10.2024 16:17 Відповісти
Ваньки, це якось образливо по відношенню до українців, бо саме з України походить ім'я Іван і серед українців багато Іванів та Івановичей, а у мокшан, мордви, мерян та ерзя та ім подібним є свої скрепные, наприклад Авєря, Бяб, Відяс, Ілька і т.д.
29.10.2024 10:17 Відповісти
вонюшки
29.10.2024 19:45 Відповісти
Чого він один, де інші!🤯
29.10.2024 10:48 Відповісти
На ваше питання може бути багато відповідей, як то: решта злякались і сидять в бліндажі, або він не один, просто для кидка гранати достатньо одного, або в кожному з трьох епізодів різні бійці - облич же ж не видно, а може й справді один
29.10.2024 11:52 Відповісти
З такими відповідями💩 краще помовчати, й так зрозуміло що всі *********.
30.10.2024 04:55 Відповісти
Тому що там взвод=відділення,рота=звод,бат=рота,нуу,а в ТЦК то "звірі*,як тут пишуть.
29.10.2024 12:14 Відповісти
Ну да - сидять в тилу, в повному фарші...
29.10.2024 13:35 Відповісти
якби так воювало хоча б 50 відсотків наших бійців, то кацапи б не окупувовували по десятку населених пунктів щодня. Крім немочі генералівпотрібен і бойовий дух бійців...
29.10.2024 11:28 Відповісти
Так...нажаль, багато бійців з бойовим духом втікли до Польщі...
29.10.2024 13:44 Відповісти
півнику, а твій бойовий дух де?
29.10.2024 19:46 Відповісти
Звідки інформація, що Селідово вже здали? Щойно подивився на карту Діпстейт, який якщо й помиляється, то дуже рідко, і подає інформацію, як він завжди запевняє, перевірену, щоб не сталося трагедії для когось через її помилковість, так, половина міста зафарбована рожевим, друга половина сірим кольором
29.10.2024 11:36 Відповісти
Так, Селідово все, але це закономірно - Селідово на відміну від Гірняка і Новогродівки - у низині, його незручно обороняти. Так, в Селідово поставили міцну бригаду Карадаг, але по флангах по висотах - знову якась самооборона, чи чорти-що.
29.10.2024 13:46 Відповісти
да уж..повезло ему одному..))
29.10.2024 17:55 Відповісти
Там , біля блиндажа лежать три тіла . певно то наші хлопці.Нема чому радіти. Окопи порожні .Орки заходят як до себе додому.
30.10.2024 13:51 Відповісти
 
 