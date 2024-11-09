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Новости Война
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В течение дня россияне 74 раза обстреляли Сумщину, четыре человека ранены

На Сумщині є поранені внаслідок обстрілів РФ

В течение дня субботы, 9 ноября, российские захватчики совершили 74 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 131 взрыв. Есть раненые вследствие российских обстрелов.

В частности, под вражеским огнем оказались:

  • Миропольская громада: осуществлен пуск КАБов. В результате авиаудара уничтожено помещение учебного заведения, повреждено более 10 частных домов и дом культуры. Также был удар FPV-дронами. В результате удара ранен один гражданский человек;
  • Хотинская община: осуществлен пуск КАБ, сброс ВОГ с БпЛА. В результате сброса с вражеского БпЛА получили ранения два гражданских лица. Также был удар FPV-дроном. В результате удара получил ранения 1 гражданский человек;
  • Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА, минометные обстрелы;
  • Великописаревская громада: враг бил из минометов, FPV-дроном;
  • Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии, гранатометов, FPV-дроном и сбросили ВОГ с БпЛА;
  • Юнаковская громада: зафиксированы пуски КАБ, артиллерийский обстрел;
  • Дружбовская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады;
  • Эсманская община: были минометные обстрелы, удары FPV-дронами, артиллерийские обстрелы;
  • Шалыгинская громада: нанесен удар FPV-дроном. Также состоялся сброс ВОГ с БпЛА;
  • Новослободская громада: три мины сбросили россияне на территорию громады;
  • Глуховская громада: зафиксирован удар FPV-дроном;
  • Шосткинская громада: осуществлен ракетный удар по инфраструктуре громады;
  • Сумская громада: враг нанес авиационный удар по Сумской громаде, применив КАБы.
  • На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются.

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обстрел (26850) Сумская область (2984)


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