В течение дня россияне 74 раза обстреляли Сумщину, четыре человека ранены

В течение дня субботы, 9 ноября, российские захватчики совершили 74 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 131 взрыв. Есть раненые вследствие российских обстрелов.

В частности, под вражеским огнем оказались:

Миропольская громада: осуществлен пуск КАБов. В результате авиаудара уничтожено помещение учебного заведения, повреждено более 10 частных домов и дом культуры. Также был удар FPV-дронами. В результате удара ранен один гражданский человек;

Хотинская община: осуществлен пуск КАБ, сброс ВОГ с БпЛА. В результате сброса с вражеского БпЛА получили ранения два гражданских лица. Также был удар FPV-дроном. В результате удара получил ранения 1 гражданский человек;

Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА, минометные обстрелы;

Великописаревская громада: враг бил из минометов, FPV-дроном;

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии, гранатометов, FPV-дроном и сбросили ВОГ с БпЛА;

Юнаковская громада: зафиксированы пуски КАБ, артиллерийский обстрел;

Дружбовская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады;

Эсманская община: были минометные обстрелы, удары FPV-дронами, артиллерийские обстрелы;

Шалыгинская громада: нанесен удар FPV-дроном. Также состоялся сброс ВОГ с БпЛА;

Новослободская громада: три мины сбросили россияне на территорию громады;

Глуховская громада: зафиксирован удар FPV-дроном;

Шосткинская громада: осуществлен ракетный удар по инфраструктуре громады;

Сумская громада: враг нанес авиационный удар по Сумской громаде, применив КАБы.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили КАБом вблизи многоэтажки в Харькове