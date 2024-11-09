В течение дня россияне 74 раза обстреляли Сумщину, четыре человека ранены
В течение дня субботы, 9 ноября, российские захватчики совершили 74 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 131 взрыв. Есть раненые вследствие российских обстрелов.
В частности, под вражеским огнем оказались:
- Миропольская громада: осуществлен пуск КАБов. В результате авиаудара уничтожено помещение учебного заведения, повреждено более 10 частных домов и дом культуры. Также был удар FPV-дронами. В результате удара ранен один гражданский человек;
- Хотинская община: осуществлен пуск КАБ, сброс ВОГ с БпЛА. В результате сброса с вражеского БпЛА получили ранения два гражданских лица. Также был удар FPV-дроном. В результате удара получил ранения 1 гражданский человек;
- Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА, минометные обстрелы;
- Великописаревская громада: враг бил из минометов, FPV-дроном;
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии, гранатометов, FPV-дроном и сбросили ВОГ с БпЛА;
- Юнаковская громада: зафиксированы пуски КАБ, артиллерийский обстрел;
- Дружбовская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады;
- Эсманская община: были минометные обстрелы, удары FPV-дронами, артиллерийские обстрелы;
- Шалыгинская громада: нанесен удар FPV-дроном. Также состоялся сброс ВОГ с БпЛА;
- Новослободская громада: три мины сбросили россияне на территорию громады;
- Глуховская громада: зафиксирован удар FPV-дроном;
- Шосткинская громада: осуществлен ракетный удар по инфраструктуре громады;
- Сумская громада: враг нанес авиационный удар по Сумской громаде, применив КАБы.
- На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются.
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