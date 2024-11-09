Окупанти вдарили КАБами по Сумській громаді

У суботу, 9 листопада, російські загарбники завдали удару КАБами по Сумській громаді.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 9 листопада, ворог завдав авіаційного удару по Сумській громаді, застосувавши КАБи", - йдеться у повідомленні.

Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Зазначимо, що о 20:30 Повітряні сили попереджали про пуск ворогом КАБів на Сумщину.

О 20:40 ПС повідомляли про повторні пуски КАБ тактичною авіацією РФ на Сумщину.

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