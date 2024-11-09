Окупанти вдарили КАБами по Сумській громаді
У суботу, 9 листопада, російські загарбники завдали удару КАБами по Сумській громаді.
Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 9 листопада, ворог завдав авіаційного удару по Сумській громаді, застосувавши КАБи", - йдеться у повідомленні.
Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби.
Зазначимо, що о 20:30 Повітряні сили попереджали про пуск ворогом КАБів на Сумщину.
О 20:40 ПС повідомляли про повторні пуски КАБ тактичною авіацією РФ на Сумщину.
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Moshe_Dayan
показати весь коментар09.11.2024 22:51 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар09.11.2024 23:14 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар09.11.2024 23:15 Відповісти Мені подобається 0
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