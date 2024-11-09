Оккупанты ударили КАБами по Сумской громаде
В субботу, 9 ноября, российские захватчики нанесли удар КАБами по Сумской громаде.
Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 9 ноября, враг нанес авиационный удар по Сумской громаде, применив КАБы", - говорится в сообщении.
Сейчас последствия вражеской атаки уточняются.
На месте работают аварийно-спасательные службы.
Отметим, что в 20:30 Воздушные силы предупреждали о пуске врагом КАБов на Сумщину.
В 20:40 ВС сообщали о повторных пусках КАБов тактической авиацией РФ на Сумщину.
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Moshe_Dayan
показать весь комментарий09.11.2024 22:51 Ответить Мне нравится 0
Urs
показать весь комментарий09.11.2024 23:14 Ответить Мне нравится 0
Urs
показать весь комментарий09.11.2024 23:15 Ответить Мне нравится 0
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