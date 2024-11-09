Оккупанты ударили КАБами по Сумской громаде

В субботу, 9 ноября, российские захватчики нанесли удар КАБами по Сумской громаде.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 9 ноября, враг нанес авиационный удар по Сумской громаде, применив КАБы", - говорится в сообщении.

Сейчас последствия вражеской атаки уточняются.

На месте работают аварийно-спасательные службы.

Отметим, что в 20:30 Воздушные силы предупреждали о пуске врагом КАБов на Сумщину.

В 20:40 ВС сообщали о повторных пусках КАБов тактической авиацией РФ на Сумщину.

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