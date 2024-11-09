Россияне запустили новые группы "Шахедов", - Воздушные силы (обновлено)
В субботу вечером, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сумщина - угроза ударных БпЛА", - сообщили ВС в 19:47.
"Днепропетровская, Запорожская области - угроза ударных БпЛА", - сообщили ВС в 20:17.
Отметим, что днем 9 ноября войска РФ запустили на территорию Украины ударные дроны.
Обновленная информация о движении вражеских БПЛА
В 20:24 ВС сообщили о группе вражеских БПЛА из Запорожской области на Днепропетровщину (Никопольский район).
Также зафиксированы вражеские беспилотники на юге.
"Группа БпЛА из Херсона курсом на Николаевщину", - сообщили ВС в 20:29.
"Несколько групп БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину", - сообщалось в 20:37.
В 20:54 ВС повідомляли:
- Несколько групп БПЛА через Сумщину в юго-западном направлении;
- Группа БПЛА в Черниговской области курсом на запад;
- БпЛА в Николаевской области в северо-западном направлении;
- БПЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.
В 21:54 ВС предупредили Днепр о вражеских БпЛА в направлении города.
В 22:19 ВС предупреждали о движении "Шахеда" в направлении Черкасс.
В 22:32 ВС сообщили:
- Несколько групп БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
- Несколько групп БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину и Черниговщину;
- Группа БПЛА в районе Черкасс;
- БпЛА на юге Винницкой области в западном направлении;
- БПЛА на юге Николаевщины в западном направлении;
- Несколько групп БПЛА на Днепропетровщине курсом на Полтавщину;
- БпЛА в Киевской области курсом на Борисполь.
Также сообщалось о движении ударных БпЛА в направлении Сум и Одессы.
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Мабуть немає коли цим зайнятись, дуже зайняті великим крадівництвом
от там і відповідь,,,
дочка каже "я вже без вибухів і не засипаю"