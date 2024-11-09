Россияне запустили новые группы "Шахедов", - Воздушные силы (обновлено)

В субботу вечером, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумщина - угроза ударных БпЛА", - сообщили ВС в 19:47.

"Днепропетровская, Запорожская области - угроза ударных БпЛА", - сообщили ВС в 20:17.

Отметим, что днем 9 ноября войска РФ запустили на территорию Украины ударные дроны.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 20:24 ВС сообщили о группе вражеских БПЛА из Запорожской области на Днепропетровщину (Никопольский район).

Также зафиксированы вражеские беспилотники на юге.

"Группа БпЛА из Херсона курсом на Николаевщину", - сообщили ВС в 20:29.

"Несколько групп БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину", - сообщалось в 20:37.

В 20:54 ВС повідомляли:

Несколько групп БПЛА через Сумщину в юго-западном направлении;

Группа БПЛА в Черниговской области курсом на запад;

БпЛА в Николаевской области в северо-западном направлении;

БПЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.

В 21:54 ВС предупредили Днепр о вражеских БпЛА в направлении города.

В 22:19 ВС предупреждали о движении "Шахеда" в направлении Черкасс.

В 22:32 ВС сообщили:

Несколько групп БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

Несколько групп БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину и Черниговщину;

Группа БПЛА в районе Черкасс;

БпЛА на юге Винницкой области в западном направлении;

БПЛА на юге Николаевщины в западном направлении;

Несколько групп БПЛА на Днепропетровщине курсом на Полтавщину;

БпЛА в Киевской области курсом на Борисполь.

Также сообщалось о движении ударных БпЛА в направлении Сум и Одессы.

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