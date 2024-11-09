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Новости Война
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Россияне запустили новые группы "Шахедов", - Воздушные силы (обновлено)

росіяни знову атакують шахедами

В субботу вечером, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумщина - угроза ударных БпЛА", - сообщили ВС в 19:47.

"Днепропетровская, Запорожская области - угроза ударных БпЛА", - сообщили ВС в 20:17.

Отметим, что днем 9 ноября войска РФ запустили на территорию Украины ударные дроны.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 20:24 ВС сообщили о группе вражеских БПЛА из Запорожской области на Днепропетровщину (Никопольский район).

Также зафиксированы вражеские беспилотники на юге.

"Группа БпЛА из Херсона курсом на Николаевщину", - сообщили ВС в 20:29.

"Несколько групп БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину", - сообщалось в 20:37.

В 20:54 ВС повідомляли:

  • Несколько групп БПЛА через Сумщину в юго-западном направлении;
  • Группа БПЛА в Черниговской области курсом на запад;
  • БпЛА в Николаевской области в северо-западном направлении;
  • БПЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.

В 21:54 ВС предупредили Днепр о вражеских БпЛА в направлении города.

В 22:19 ВС предупреждали о движении "Шахеда" в направлении Черкасс.

В 22:32 ВС сообщили:

  • Несколько групп БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
  • Несколько групп БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину и Черниговщину;
  • Группа БПЛА в районе Черкасс;
  • БпЛА на юге Винницкой области в западном направлении;
  • БПЛА на юге Николаевщины в западном направлении;
  • Несколько групп БПЛА на Днепропетровщине курсом на Полтавщину;
  • БпЛА в Киевской области курсом на Борисполь.

Также сообщалось о движении ударных БпЛА в направлении Сум и Одессы.

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Автор: 

Воздушные силы (2239) Шахед (928)


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Топ комментарии
+3
Сколько стоит нанимать киллеров чтоб убить тех кто запускает шахеды или взорвать склад? По сути меньше чем пытаться убить их атакой БПЛА. Это не делается просто потому что Украиной управляют люди без души. Они ее продали и не чувствуют абсолютно ничего.
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09.11.2024 20:57
+3
В Ізраїлю немає жодних проблем з реальністю. Справа у зепокидьках
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09.11.2024 21:15
+3
Російські дрони зображають на тлі червоного неба і їх завжди багато. Український дрон виглядом планера з авіамодельного гуртка завжди зображається один і ніякого червоного неба.
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09.11.2024 21:38
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Правила форума Совет форумчан
Сколько стоит нанимать киллеров чтоб убить тех кто запускает шахеды или взорвать склад? По сути меньше чем пытаться убить их атакой БПЛА. Это не делается просто потому что Украиной управляют люди без души. Они ее продали и не чувствуют абсолютно ничего.
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09.11.2024 20:57 Ответить
реальність мало схожа на бойовик.
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09.11.2024 21:08 Ответить
В Ізраїлю немає жодних проблем з реальністю. Справа у зепокидьках
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09.11.2024 21:15 Ответить
Ніззя, бо пуцло нападьот.
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09.11.2024 21:20 Ответить
в Україні теж нема. Проблеми в росії. Там нема кілерів.
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09.11.2024 21:23 Ответить
Знову "прості рішення"
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09.11.2024 21:42 Ответить
Олександер, на словах здається, що можна найняти кілера, який знищить будь-кого - від літуна, запускаючого ракети чи шахеди, аж до *****. Але реальність трохи не така. Як сказав вище Urs.
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09.11.2024 23:44 Ответить
Російські дрони зображають на тлі червоного неба і їх завжди багато. Український дрон виглядом планера з авіамодельного гуртка завжди зображається один і ніякого червоного неба.
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09.11.2024 21:38 Ответить
Ага, ото точно. Шо ім заважає не тисячі роздавати, а тисячі дронів робити і кошмарити сосісян?

Мабуть немає коли цим зайнятись, дуже зайняті великим крадівництвом
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10.11.2024 02:42 Ответить
тварі кацапняві, день за днем...
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10.11.2024 00:03 Ответить
кацапи то завжди кацапи, хера наши ніяк не протидіють цьому? чому наши кожного дня не ******** рашку - ото питання
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10.11.2024 02:43 Ответить
дерева і асфальт бачили?
от там і відповідь,,,
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10.11.2024 02:45 Ответить
Kиїв.
дочка каже "я вже без вибухів і не засипаю"
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10.11.2024 00:05 Ответить
 
 