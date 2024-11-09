Уничтожены 32 "Шахеда" из 51, еще 18 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 09 ноября 2024 года противник атаковал Украину из районов Приморско-Ахтарска и Орла 51-м ударным БпЛА типа"Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, эпицентр удара - Одесская область.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Сколько дронов удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 32-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. 18 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью войска РФ атаковали дронами Одессу: повреждены многоэтажки и частные дома. Также отмечалось, что вечером пятницы, 8 ноября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "шахеды".