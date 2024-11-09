Знищено 32 "Шахеди" із 51, ще 18 - локаційно втрачені, - Повітряні сили
У ніч на 09 листопада 2024 року противник атакував Україну із районів Приморсько-Ахтарська та Орла 51-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, епіцентр удару - Одещина.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Скільки дронів вдалося знищити нашій ППО?
За даними Повітряних сил, станом на 08.00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі війська РФ атакували дронами Одесу: пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Також зазначалося, що ввечері п'ятниці, 8 листопада, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну і де ця вся кацапнява срань впала?