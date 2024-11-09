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Знищено 32 "Шахеди" із 51, ще 18 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

ППО знищує Шахеди

У ніч на 09 листопада 2024 року противник атакував Україну із районів Приморсько-Ахтарська та Орла 51-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, епіцентр удару - Одещина.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія наростила виробництво дронів-камікадзе: нальоти шахедів будуть постійними, - британська розвідка

Скільки дронів вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі війська РФ атакували дронами Одесу: пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Також зазначалося, що ввечері п'ятниці, 8 листопада, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

Автор: 

ППО (3342) Повітряні сили (2823) Шахед (1248)


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"локаційно втрачені" це якби ті яких наші радари втратили?
ну і де ця вся кацапнява срань впала?
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09.11.2024 08:32 Відповісти
по лісах і полях
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09.11.2024 09:17 Відповісти
 
 