Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері п'ятниці, 8 листопада, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку", - повідомили ПС о 21:18.О
О 21:29 ПС повідомили про групу "шахедів" з Сумщини курсом на Чернігівщину.
О 21:57 ПС повідомили про:
- групу "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
- БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
О 22:32 ПС повідомили про:
- групу "шахедів" на сході Полтавщини курсом на Харківщину;
- БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
О 22:33 повідомлялося про:
- + один "шахед" на півночі Полтавщини в напрямку на південний захід;
- БпЛА на сході Чернігівщини курс південний.
О 22:44 ПС повідомили про "шахед" на Херсонщині курсом на Миколаїв.
О 23:00 повідомлялося про нову групу "шахедів" на півдні Харківщини курс південний.
О 23:16 ПС повідомили про групу "шахедів" в акваторії Чорного моря курсом на Затоку та Одесу.
О 23:34 ПС повідомляли про:
- нову групу "шахедів" на Сумщині курсом на захід;
- групу "шахедів" на Чернігівщині курс південно-західний;
- "шахеди" на півдні Харківщини курсом на південь;
- "шахеди" на Дніпропетровщині курс південний;
- групу "шахедів" на Херсонщині в напрямку Миколаївщини;
- "шахеди" на півночі Миколаївщини курс на Кіровоградщину;
- групу "шахедів" в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
Топ коментарі
+4 Az AZLK
показати весь коментар08.11.2024 23:42 Відповісти Посилання
+4 stanis nasvaiko
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+4 Urs
показати весь коментар09.11.2024 00:14 Відповісти Посилання
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Щовечора ця вічносвіжа новина.
(,карл! *** твою міть!) .Інші стверджують, що команда збивати шахеди дається вже коли вони над містами і не ще над морем ! ( Тобто свідомо допускають руйнації і жертви, щоб залякане "суспільство" проковтнуло "пєреміріє" та/або ЗЕкапітуляцію ) .
Сайт питомий, там хірню не несуть, засланих кізячків там знають і банять.
Що скажете, панове-колеги?
Чи є якісь спостереження , окрім узбережжя ?
і не ще над.. а не над морем ще летять
Просто треба більше РЕБа (а не займатись піарщиною накшталт відкриття польотів пасажирської авіації в умовах роботи військового РЕБ), більше ******** ЗАКів, і розвивати мережу малої мобільної радіолокації.