Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері п'ятниці, 8 листопада, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку", - повідомили ПС о 21:18.О

О 21:29 ПС повідомили про групу "шахедів" з Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 21:57 ПС повідомили про:

групу "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;

БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:32 ПС повідомили про:

групу "шахедів" на сході Полтавщини курсом на Харківщину;

БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

О 22:33 повідомлялося про:

+ один "шахед" на півночі Полтавщини в напрямку на південний захід;

БпЛА на сході Чернігівщини курс південний.

О 22:44 ПС повідомили про "шахед" на Херсонщині курсом на Миколаїв.

О 23:00 повідомлялося про нову групу "шахедів" на півдні Харківщини курс південний.

О 23:16 ПС повідомили про групу "шахедів" в акваторії Чорного моря курсом на Затоку та Одесу.

О 23:34 ПС повідомляли про:

нову групу "шахедів" на Сумщині курсом на захід;

групу "шахедів" на Чернігівщині курс південно-західний;

"шахеди" на півдні Харківщини курсом на південь;

"шахеди" на Дніпропетровщині курс південний;

групу "шахедів" на Херсонщині в напрямку Миколаївщини;

"шахеди" на півночі Миколаївщини курс на Кіровоградщину;

групу "шахедів" в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

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