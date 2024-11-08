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Новини Війна
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Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Окупанти знову атакують шахедами

Ввечері п'ятниці, 8 листопада, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку", - повідомили ПС о 21:18.О 

О 21:29 ПС повідомили про групу "шахедів" з Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 21:57 ПС повідомили про:

  • групу "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:32 ПС повідомили про:

  • групу "шахедів" на сході Полтавщини курсом на Харківщину;
  • БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

О 22:33 повідомлялося про:

  • + один "шахед" на півночі Полтавщини в напрямку на південний захід;
  • БпЛА на сході Чернігівщини курс південний.

О 22:44 ПС повідомили про "шахед" на Херсонщині курсом на Миколаїв.

О 23:00 повідомлялося про нову групу "шахедів" на півдні Харківщини курс південний.

О 23:16 ПС повідомили про групу "шахедів" в акваторії Чорного моря курсом на Затоку та Одесу.

О 23:34 ПС повідомляли про:

  • нову групу "шахедів" на Сумщині курсом на захід;
  • групу "шахедів" на Чернігівщині курс південно-західний;
  • "шахеди" на півдні Харківщини курсом на південь;
  • "шахеди" на Дніпропетровщині курс південний;
  • групу "шахедів" на Херсонщині в напрямку Миколаївщини;
  • "шахеди" на півночі Миколаївщини курс на Кіровоградщину;
  • групу "шахедів" в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Читайте також: Росія наростила виробництво дронів-камікадзе: нальоти шахедів будуть постійними, - британська розвідка

Автор: 

безпілотник (4450) Повітряні сили (2823) Шахед (1248)


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Топ коментарі
+4
На "лінії оборони" ( defens line.org) вже шириться переполох, наче б то помічено системне погіршення роботи ППО . Одні кажуть досвідчених перекидають у піхоту (,карл! *** твою міть!) . Інші стверджують, що команда збивати шахеди дається вже коли вони над містами і не ще над морем ! ( Тобто свідомо допускають руйнації і жертви, щоб залякане "суспільство" проковтнуло "пєреміріє" та/або ЗЕкапітуляцію ) .
Сайт питомий, там хірню не несуть, засланих кізячків там знають і банять.
Що скажете, панове-колеги?
Чи є якісь спостереження , окрім узбережжя ?
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08.11.2024 23:42 Відповісти
+4
Зелена нелигітимна гніда зацікавлена, щоб війна не закінчувалася, тому, що ця гніда наробила багато, того за , що буде відповідати. Тому воно буде триматися за владу , і разом з путіним знищуюти українців.
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08.11.2024 23:55 Відповісти
+4
просто ішакєдів стало більше, а статистика невблаганна - відповідно і більше долітає до землі. Збільшилась і кількість "пустих" гєранєй, які шугають годинами туди-сюди. Ракетами і з ПЗРК цю ***** ніхто збивати не буде, бо це дорого, а ЗАКів катастофічно як не вистачало коли іщакєдів було менше, так і невистачає тим більше зараз, коли їх кацапи стали виробляти більше. Грунти зараз вже не тверді, тому мобільні групи жмуться лижче до міса, де є більше доріг/твердого покриття, тому місцяни почали більше бачити цю хрінь вже над містом чи передмістям. Часто буває таке, що гєранєішакєд ******** спуфінгом літає туди-сюди в нєпонятках, бо його GPS показує, що він далеко перелетів за запрограмовану ціль, а потім показує, що він ще в Курській області, тому бувають випадки, коли літає поки не закінчиться паливо.
Просто треба більше РЕБа (а не займатись піарщиною накшталт відкриття польотів пасажирської авіації в умовах роботи військового РЕБ), більше ******** ЗАКів, і розвивати мережу малої мобільної радіолокації.
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09.11.2024 00:14 Відповісти
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и чо. зеленскый спочыва
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08.11.2024 22:13 Відповісти
Не на часі.
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08.11.2024 22:20 Відповісти
Росія наростила виробництво дронів-камікадзе: нальоти шахедів будуть постійними, - британська розвідкаРосія наростила виробництво дронів-камікадзе: нальоти шахедів будуть постійними, - британська розвідка. ЦЕ КОЖЕН ДЕНЬ, що це якась новина в заголовку, чи ми сірен не чуємо?
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08.11.2024 22:23 Відповісти
не панікуй - справимося....
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09.11.2024 00:34 Відповісти
Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Онановлено.
Щовечора ця вічносвіжа новина.
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08.11.2024 23:23 Відповісти
На "лінії оборони" ( defens line.org) вже шириться переполох, наче б то помічено системне погіршення роботи ППО . Одні кажуть досвідчених перекидають у піхоту (,карл! *** твою міть!) . Інші стверджують, що команда збивати шахеди дається вже коли вони над містами і не ще над морем ! ( Тобто свідомо допускають руйнації і жертви, щоб залякане "суспільство" проковтнуло "пєреміріє" та/або ЗЕкапітуляцію ) .
Сайт питомий, там хірню не несуть, засланих кізячків там знають і банять.
Що скажете, панове-колеги?
Чи є якісь спостереження , окрім узбережжя ?
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08.11.2024 23:42 Відповісти
апд: і не ще над.. а не над морем ще летять
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08.11.2024 23:43 Відповісти
В Ютубі дивився хлопця, який два роки в ППО Києва служив. Якщо коротко - багато людей таки попереводили в піхоту. Якщо командир взводу (саме він приймає рішення, що, коли і як збивати) проявив ініціативу - може приїхати якийсь "гєна" та за проявлену ініціативу, яка не сподобаєтьбся гегералу, перевести комвзвода в піхоту. *********** мало, Шахеди виготовляють швидше і більше, ніж встигають клєпать ракети для ПЗРК. Це якщо коротко
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09.11.2024 11:52 Відповісти
Можливо просто ППО перевантаженне і ще не перегрупувалось ? Що хто чув по темі??? 🤔😏
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08.11.2024 23:45 Відповісти
просто ішакєдів стало більше, а статистика невблаганна - відповідно і більше долітає до землі. Збільшилась і кількість "пустих" гєранєй, які шугають годинами туди-сюди. Ракетами і з ПЗРК цю ***** ніхто збивати не буде, бо це дорого, а ЗАКів катастофічно як не вистачало коли іщакєдів було менше, так і невистачає тим більше зараз, коли їх кацапи стали виробляти більше. Грунти зараз вже не тверді, тому мобільні групи жмуться лижче до міса, де є більше доріг/твердого покриття, тому місцяни почали більше бачити цю хрінь вже над містом чи передмістям. Часто буває таке, що гєранєішакєд ******** спуфінгом літає туди-сюди в нєпонятках, бо його GPS показує, що він далеко перелетів за запрограмовану ціль, а потім показує, що він ще в Курській області, тому бувають випадки, коли літає поки не закінчиться паливо.
Просто треба більше РЕБа (а не займатись піарщиною накшталт відкриття польотів пасажирської авіації в умовах роботи військового РЕБ), більше ******** ЗАКів, і розвивати мережу малої мобільної радіолокації.
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09.11.2024 00:14 Відповісти
Зелена нелигітимна гніда зацікавлена, щоб війна не закінчувалася, тому, що ця гніда наробила багато, того за , що буде відповідати. Тому воно буде триматися за владу , і разом з путіним знищуюти українців.
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08.11.2024 23:55 Відповісти
А наші сидять і ловлять звіздюліни. Третій рі.к війни, інженега-генії конструктори якіі запускали раакети в космос, ніякого хера не можуть придумати проти мопеда в повітрі. Повна імпотенцція і параліч на всіх рівнях. От про дрова придумать, чи брать налог на попугаїв, тут ми попереду всіх.
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09.11.2024 03:26 Відповісти
Інженери, які запускали ракети в космос, або старі дідусі або мертві
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09.11.2024 12:01 Відповісти
 
 