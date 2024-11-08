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Новости Война
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Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Окупанти знову атакують шахедами

Вечером пятницы, 8 ноября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"БпЛА на севере Сумщины в южном направлении", - сообщили ВС в 21:18.

В 21:29 ВС сообщили о группе "Шахедов" из Сумщины курсом на Черниговщину.

В 21:57 ВС сообщили:

  • группа "Шшахедов" на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
  • БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

Обновлена ​​информация о движении враждебных БПЛА

В 22:32 ВС сообщили:

  • группа "шахедов" на востоке Полтавской области курсом на Харьковщину;
    БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину.


В 22:33 сообщалось о:

  • + один "Шахед" на севере Полтавщины в направлении на юго-запад;
  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс южный.

В 22:44 ВС сообщили о "Шахеде" на Херсонщине курсом на Николаев.

В 23:00 сообщалось о новой группе "Шахедов" на юге Харьковской области курс южный.

В 23:16 ВС сообщили о группе "Шахедов" в акватории Черного моря курсом на Залив и Одессу.

В 23:34 ВС сообщали:

  • новая группа "Шахедов" в Сумской области курсом на запад;
  • группа  "Шахедов" в Черниговской области курс юго-западный;
  • "шахеды" на юге Харьковщины курсом на юг;
  • "шахеды" на Днепропетровщине курс южный;
  • группа "Шахедов" в Херсонской области в направлении Николаевщины;
  • "Шахеды" на севере Николаева курс на Кировоградщину;
  • группау "Шшахедов" в акватории Черного моря курсом на Одесщину.

Читайте также: Россия нарастила производство дронов-камикадзе: налеты шахедов будут постоянными, - британская разведка

Автор: 

беспилотник (3516) Воздушные силы (2239) Шахед (928)


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Топ комментарии
+4
На "лінії оборони" ( defens line.org) вже шириться переполох, наче б то помічено системне погіршення роботи ППО . Одні кажуть досвідчених перекидають у піхоту (,карл! *** твою міть!) . Інші стверджують, що команда збивати шахеди дається вже коли вони над містами і не ще над морем ! ( Тобто свідомо допускають руйнації і жертви, щоб залякане "суспільство" проковтнуло "пєреміріє" та/або ЗЕкапітуляцію ) .
Сайт питомий, там хірню не несуть, засланих кізячків там знають і банять.
Що скажете, панове-колеги?
Чи є якісь спостереження , окрім узбережжя ?
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08.11.2024 23:42
+4
Зелена нелигітимна гніда зацікавлена, щоб війна не закінчувалася, тому, що ця гніда наробила багато, того за , що буде відповідати. Тому воно буде триматися за владу , і разом з путіним знищуюти українців.
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08.11.2024 23:55
+4
просто ішакєдів стало більше, а статистика невблаганна - відповідно і більше долітає до землі. Збільшилась і кількість "пустих" гєранєй, які шугають годинами туди-сюди. Ракетами і з ПЗРК цю ***** ніхто збивати не буде, бо це дорого, а ЗАКів катастофічно як не вистачало коли іщакєдів було менше, так і невистачає тим більше зараз, коли їх кацапи стали виробляти більше. Грунти зараз вже не тверді, тому мобільні групи жмуться лижче до міса, де є більше доріг/твердого покриття, тому місцяни почали більше бачити цю хрінь вже над містом чи передмістям. Часто буває таке, що гєранєішакєд ******** спуфінгом літає туди-сюди в нєпонятках, бо його GPS показує, що він далеко перелетів за запрограмовану ціль, а потім показує, що він ще в Курській області, тому бувають випадки, коли літає поки не закінчиться паливо.
Просто треба більше РЕБа (а не займатись піарщиною накшталт відкриття польотів пасажирської авіації в умовах роботи військового РЕБ), більше ******** ЗАКів, і розвивати мережу малої мобільної радіолокації.
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09.11.2024 00:14
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и чо. зеленскый спочыва
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08.11.2024 22:13 Ответить
Не на часі.
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08.11.2024 22:20 Ответить
Росія наростила виробництво дронів-камікадзе: нальоти шахедів будуть постійними, - британська розвідкаРосія наростила виробництво дронів-камікадзе: нальоти шахедів будуть постійними, - британська розвідка. ЦЕ КОЖЕН ДЕНЬ, що це якась новина в заголовку, чи ми сірен не чуємо?
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08.11.2024 22:23 Ответить
не панікуй - справимося....
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09.11.2024 00:34 Ответить
Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Онановлено.
Щовечора ця вічносвіжа новина.
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08.11.2024 23:23 Ответить
На "лінії оборони" ( defens line.org) вже шириться переполох, наче б то помічено системне погіршення роботи ППО . Одні кажуть досвідчених перекидають у піхоту (,карл! *** твою міть!) . Інші стверджують, що команда збивати шахеди дається вже коли вони над містами і не ще над морем ! ( Тобто свідомо допускають руйнації і жертви, щоб залякане "суспільство" проковтнуло "пєреміріє" та/або ЗЕкапітуляцію ) .
Сайт питомий, там хірню не несуть, засланих кізячків там знають і банять.
Що скажете, панове-колеги?
Чи є якісь спостереження , окрім узбережжя ?
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08.11.2024 23:42 Ответить
апд: і не ще над.. а не над морем ще летять
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08.11.2024 23:43 Ответить
В Ютубі дивився хлопця, який два роки в ППО Києва служив. Якщо коротко - багато людей таки попереводили в піхоту. Якщо командир взводу (саме він приймає рішення, що, коли і як збивати) проявив ініціативу - може приїхати якийсь "гєна" та за проявлену ініціативу, яка не сподобаєтьбся гегералу, перевести комвзвода в піхоту. *********** мало, Шахеди виготовляють швидше і більше, ніж встигають клєпать ракети для ПЗРК. Це якщо коротко
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09.11.2024 11:52 Ответить
Можливо просто ППО перевантаженне і ще не перегрупувалось ? Що хто чув по темі??? 🤔😏
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08.11.2024 23:45 Ответить
просто ішакєдів стало більше, а статистика невблаганна - відповідно і більше долітає до землі. Збільшилась і кількість "пустих" гєранєй, які шугають годинами туди-сюди. Ракетами і з ПЗРК цю ***** ніхто збивати не буде, бо це дорого, а ЗАКів катастофічно як не вистачало коли іщакєдів було менше, так і невистачає тим більше зараз, коли їх кацапи стали виробляти більше. Грунти зараз вже не тверді, тому мобільні групи жмуться лижче до міса, де є більше доріг/твердого покриття, тому місцяни почали більше бачити цю хрінь вже над містом чи передмістям. Часто буває таке, що гєранєішакєд ******** спуфінгом літає туди-сюди в нєпонятках, бо його GPS показує, що він далеко перелетів за запрограмовану ціль, а потім показує, що він ще в Курській області, тому бувають випадки, коли літає поки не закінчиться паливо.
Просто треба більше РЕБа (а не займатись піарщиною накшталт відкриття польотів пасажирської авіації в умовах роботи військового РЕБ), більше ******** ЗАКів, і розвивати мережу малої мобільної радіолокації.
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09.11.2024 00:14 Ответить
Зелена нелигітимна гніда зацікавлена, щоб війна не закінчувалася, тому, що ця гніда наробила багато, того за , що буде відповідати. Тому воно буде триматися за владу , і разом з путіним знищуюти українців.
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08.11.2024 23:55 Ответить
А наші сидять і ловлять звіздюліни. Третій рі.к війни, інженега-генії конструктори якіі запускали раакети в космос, ніякого хера не можуть придумати проти мопеда в повітрі. Повна імпотенцція і параліч на всіх рівнях. От про дрова придумать, чи брать налог на попугаїв, тут ми попереду всіх.
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09.11.2024 03:26 Ответить
Інженери, які запускали ракети в космос, або старі дідусі або мертві
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09.11.2024 12:01 Ответить
 
 