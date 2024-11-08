Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером пятницы, 8 ноября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"БпЛА на севере Сумщины в южном направлении", - сообщили ВС в 21:18.
В 21:29 ВС сообщили о группе "Шахедов" из Сумщины курсом на Черниговщину.
В 21:57 ВС сообщили:
- группа "Шшахедов" на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
- БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
Обновлена информация о движении враждебных БПЛА
В 22:32 ВС сообщили:
- группа "шахедов" на востоке Полтавской области курсом на Харьковщину;
БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину.
В 22:33 сообщалось о:
- + один "Шахед" на севере Полтавщины в направлении на юго-запад;
- БПЛА на востоке Черниговщины, курс южный.
В 22:44 ВС сообщили о "Шахеде" на Херсонщине курсом на Николаев.
В 23:00 сообщалось о новой группе "Шахедов" на юге Харьковской области курс южный.
В 23:16 ВС сообщили о группе "Шахедов" в акватории Черного моря курсом на Залив и Одессу.
В 23:34 ВС сообщали:
- новая группа "Шахедов" в Сумской области курсом на запад;
- группа "Шахедов" в Черниговской области курс юго-западный;
- "шахеды" на юге Харьковщины курсом на юг;
- "шахеды" на Днепропетровщине курс южный;
- группа "Шахедов" в Херсонской области в направлении Николаевщины;
- "Шахеды" на севере Николаева курс на Кировоградщину;
- группау "Шшахедов" в акватории Черного моря курсом на Одесщину.
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Щовечора ця вічносвіжа новина.
(,карл! *** твою міть!) .Інші стверджують, що команда збивати шахеди дається вже коли вони над містами і не ще над морем ! ( Тобто свідомо допускають руйнації і жертви, щоб залякане "суспільство" проковтнуло "пєреміріє" та/або ЗЕкапітуляцію ) .
Сайт питомий, там хірню не несуть, засланих кізячків там знають і банять.
Що скажете, панове-колеги?
Чи є якісь спостереження , окрім узбережжя ?
і не ще над.. а не над морем ще летять
Просто треба більше РЕБа (а не займатись піарщиною накшталт відкриття польотів пасажирської авіації в умовах роботи військового РЕБ), більше ******** ЗАКів, і розвивати мережу малої мобільної радіолокації.