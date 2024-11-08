Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером пятницы, 8 ноября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"БпЛА на севере Сумщины в южном направлении", - сообщили ВС в 21:18.

В 21:29 ВС сообщили о группе "Шахедов" из Сумщины курсом на Черниговщину.

В 21:57 ВС сообщили:

группа "Шшахедов" на юге Сумщины курсом на Полтавщину;

БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

Обновлена ​​информация о движении враждебных БПЛА

В 22:32 ВС сообщили:

группа "шахедов" на востоке Полтавской области курсом на Харьковщину;

БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину.



В 22:33 сообщалось о:

+ один "Шахед" на севере Полтавщины в направлении на юго-запад;

БПЛА на востоке Черниговщины, курс южный.

В 22:44 ВС сообщили о "Шахеде" на Херсонщине курсом на Николаев.

В 23:00 сообщалось о новой группе "Шахедов" на юге Харьковской области курс южный.

В 23:16 ВС сообщили о группе "Шахедов" в акватории Черного моря курсом на Залив и Одессу.

В 23:34 ВС сообщали:

новая группа "Шахедов" в Сумской области курсом на запад;

группа "Шахедов" в Черниговской области курс юго-западный;

"шахеды" на юге Харьковщины курсом на юг;

"шахеды" на Днепропетровщине курс южный;

группа "Шахедов" в Херсонской области в направлении Николаевщины;

"Шахеды" на севере Николаева курс на Кировоградщину;

группау "Шшахедов" в акватории Черного моря курсом на Одесщину.

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