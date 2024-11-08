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Новости
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Россия нарастила производство дронов-камикадзе: налеты шахедов будут постоянными, - британская разведка

шахеди

В октябре Россия против Украины запустила 2000 дронов-камикадзе, что примерно на 700 больше, чем в сентябре, и количество значительно увеличивается третий месяц подряд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Как отметила британская разведка, благодаря постоянным российским инвестициям в производство дронов односторонней атаки, диверсификации поставок и расширению пусковых площадок, количество пусков постоянно растет с середины 2024 года.

Военные отметили, что в течение первой недели ноября интенсивность российских пусков оставалась высокой и соответствовала показателям последних недель.

"Поскольку стартовые площадки достаточно просты и их легко восстановить в случае атак, если производство останется беспрепятственным, основным ограничивающим фактором для операций российских дронов-камикадзе, скорее всего, являются человеческие ресурсы по пусковым мощностям. Вполне вероятно, что высокие показатели, наблюдаемые в сентябре и октябре станут нормой", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Россия "шахедами" точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации.

Читайте также: Юг Донецкой области остается приоритетным направлением для российской армии, - британская разведка

Автор: 

Великобритания (5048) внешняя разведка (393) Воздушные силы (2484) Шахед (1245)


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Топ комментарии
+19
Авжеж, вони асфальти не кладуть,
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08.11.2024 12:46 Ответить
+12
Зе, де наші мільйон дронів?
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08.11.2024 12:53 Ответить
+11
Говорять, що українці які зробили приватні виробництва безпілотників у ЕС не можуть свої безпилотники продати Україні - Ермак рулить корупціею
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08.11.2024 12:51 Ответить
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росія спирається на необмеженість своїх ресурсів.
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08.11.2024 12:44 Ответить
британська розвідка чимось схожа на британських вчених! хочеться взять і ****** купмполом аб тейбл
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08.11.2024 13:08 Ответить
Але ішакєди летять щодня все більше, і це далеко не межа. Один з наших військових попереджав, що вони десятикратно наростили обсяги їх випуску. Тобто ми можемо побачити вже скоро сотні машин в одній атаці.
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08.11.2024 13:12 Ответить
це типова реакція бидла при зустрічі з розумною людиною
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08.11.2024 13:20 Ответить
Авжеж, вони асфальти не кладуть,
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08.11.2024 12:46 Ответить
Авжеж, кладуть.
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09.11.2024 08:47 Ответить
Нажаль єдиний вихід це робити те ж саме, щоб стимулювати ворога йти на перемовини і не бити по критичній інфраструктурі.
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08.11.2024 12:51 Ответить
Говорять, що українці які зробили приватні виробництва безпілотників у ЕС не можуть свої безпилотники продати Україні - Ермак рулить корупціею
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08.11.2024 12:51 Ответить
Зе, де наші мільйон дронів?
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08.11.2024 12:53 Ответить
там де мільярд дерев
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08.11.2024 13:51 Ответить
мільярд дерев вже є на місці водосховища, Зеленський посадив, сам бачив.
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08.11.2024 17:54 Ответить
Та де їм до наших 2млн.щорічно(
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08.11.2024 12:55 Ответить
Не понял, дык, будановцы отрапортовали , шо шахедам пришел кирдык, бо грохнули главный шахедный завод...
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08.11.2024 13:02 Ответить
кажуть щодня виготовляють 100 дронів
можна було би не вірити, але ж згідно нашої статистики щоночі нас атакує біля сотні шахедів
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08.11.2024 13:04 Ответить
Потужно відповідаємо мільярдом дерев з мільона дронів
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08.11.2024 13:05 Ответить
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08.11.2024 13:06 Ответить
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08.11.2024 13:11 Ответить
Шо бы кто ни говорил, но на киче главзеб будет Юлей-2.
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08.11.2024 13:17 Ответить
Це ж треба, хто б міг подумати (сарказм), що ворог додасть усіх сил зля знищення супротивника! І ракети клепає, і шахеди, і союзи собі зробив з такими ж відбитими диктаторами... Невже війна на виснаження (!) пішла йому на користь, і не послабила (як мріяли відбиті дурники з Заходу) , а посилила військового монстра?
А вигрібати цей чудовий стратегічних план "послаблення паРаші" має тепер одна Україна!
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08.11.2024 13:07 Ответить
а що робити з більшостю, що ставить собі в керівництво аматорів, які неспроможні за рівнем розвитку зрозуміти різницю між партнером і союзником?
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08.11.2024 13:13 Ответить
Ніхто не знає. Але, як казав Митець - Якщо народ обрав блазня Головнокомандувачем, він хоче бути знищеним. Нажаль, до того все і йде.
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08.11.2024 13:16 Ответить
Не репетуйте, бо якщо робити ракети, то не залишиться на асфальт та шашлик
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08.11.2024 13:14 Ответить
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https://x.com/NeTojPrytula





https://x.com/NeTojPrytula

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https://x.com/NeTojPrytula

@NeTojPrytula


Від Сергій Флеш Намотування оптоволокна для дронів на китайській фабриці. Ця фабрика відвантажила минулого місяця 1200 котушок на росію. Час намотування котушки довжиною 10 кілометрів 50 хвилин. Замовлення з рф йдуть, тому фабрика додала ще станків. . І протидії немає !

https://x.com/i/status/1854483878641049742
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08.11.2024 13:39 Ответить
Чого Захід нам з дровами камікадзе не допомагає, так щоб у промислових масштабах..бо наркоману зеленому не до цього
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08.11.2024 13:46 Ответить
Может лучше дорог построить?!
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08.11.2024 15:18 Ответить
А ми ні. Бо ми за мир.
А так між нами кажучи, просто гроші дуже піздити хочеться. Ну просто не відірвеш! Так, ... то не можна, але хочеться аж зудить.
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08.11.2024 15:38 Ответить
Я вже починаю вірити цим всім історіям американської преси, про те, що "захід" усіляко натякав нашому "боневтіку бонапартовичу", щоб той здриснув.. з керування країною, бо вже натворив "розведень" і "споглядань у вічі"
Проте той уперся...
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08.11.2024 15:42 Ответить
Ничего, зато ЗЕленые ***** уже почти 2 миллиона ДРОНОВ выпустили, правда 70% из них улетели не ******* бомбить, а на их счета в ОФШОРКАХ.
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08.11.2024 18:39 Ответить
 
 