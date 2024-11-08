Россия нарастила производство дронов-камикадзе: налеты шахедов будут постоянными, - британская разведка

В октябре Россия против Украины запустила 2000 дронов-камикадзе, что примерно на 700 больше, чем в сентябре, и количество значительно увеличивается третий месяц подряд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Как отметила британская разведка, благодаря постоянным российским инвестициям в производство дронов односторонней атаки, диверсификации поставок и расширению пусковых площадок, количество пусков постоянно растет с середины 2024 года.

Военные отметили, что в течение первой недели ноября интенсивность российских пусков оставалась высокой и соответствовала показателям последних недель.

"Поскольку стартовые площадки достаточно просты и их легко восстановить в случае атак, если производство останется беспрепятственным, основным ограничивающим фактором для операций российских дронов-камикадзе, скорее всего, являются человеческие ресурсы по пусковым мощностям. Вполне вероятно, что высокие показатели, наблюдаемые в сентябре и октябре станут нормой", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Россия "шахедами" точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации.

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