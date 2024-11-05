Юг Донецкой области остается приоритетным направлением для российской армии, - британская разведка

На юге Донецкой области российские войска продвинулись в нескольких районах фронтом шириной 20 км. Это направление для армии оккупантов является приоритетным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Аналитики предполагают, что эти успехи являются результатом оккупации Угледара в начале октября 2024 года.

Также на юге Донецкой области российские войска захватили город Горняк и заявляют, что захватили Кураховку. В 15 км к юго-востоку от Покровска Россия захватила Селидово, что, вероятно, еще больше создает условия для России, чтобы угрожать логистическому узлу Покровска.

"Россия продолжает отдавать приоритет южному донецкому фронту, поддерживая выгодное для себя соотношение сил в этом секторе, что частично объясняет ускорение темпов российского наступления. Несмотря на большие потери личного состава, Россия продолжает набирать большое количество людей для поддержки своих операций на юге Украины", - отмечают в Минобороны Великобритании.

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