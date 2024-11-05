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Південь Донецької області залишається пріоритетним напрямком для російської армії, - британська розвідка

Наступ РФ на Покровському напрямку

На півдні Донецької області російські війська просунулися у кількох районах фронтом шириною 20 км. Наразі цей напрямок для армії окупантів є пріоритетним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великобританії у X (Twitter).

Аналітики припускають, що ці успіхи є результатом окупації Вугледару на початку жовтня 2024 року.

Також на півдні Донецької області російські війська захопили місто Гірник і заявляють, що захопили Курахівку. За 15 км на південний схід від Покровська Росія захопила Селидове, що, ймовірно, ще більше створює умови для Росії, щоб загрожувати логістичному вузлу Покровська.

"Росія продовжує віддавати пріоритет південному донецькому фронту, підтримуючи вигідне для себе співвідношення сил у цьому секторі, що частково пояснює прискорення темпів російського наступу. Попри великі втрати особового складу, Росія продовжує набирати велику кількість людей для підтримки своїх операцій на півдні України", - зазначають у Міноборони Британії.

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Автор: 

Велика Британія (5687) зовнішня розвідка (482) Донецька область (8932) бойові дії (4184)


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І що б ми робили без цих неоціненних результатів спостережень?
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05.11.2024 13:26 Відповісти
Обдарованих генералів зещур розігнав. Весною знову будемо захищати КИЇВ.
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05.11.2024 13:48 Відповісти
 
 