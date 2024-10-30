УКР
Росіяни окупували Селидове, Вишневе та Зоряне, - DeepState. КАРТА

Російські війська продовжують просуватись на Донеччині, загарбникам вдалось окупувати Селидове.

Про це пишуть осінтери DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Селидове, Вишневе, Зоряне, а також просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці", - повідомляють аналітики.

Росіяни окупували 3 села на Донеччині

Читайте: У Покровську заблокують певні ділянки міста з метою оборони, - МВА (уточнено)

окупація (6866) Донецька область (9667)
+37
Чомусь згадався 2019-й. Виборча дільниця...Десятки щястлівих ліц... Тоді вони ще не знали, що за їхні каракулі в бюлетенях хтось буде відповідати своїм життям...тоді було всим радісно і POHUY...
30.10.2024 23:36 Відповісти
+28
Велкикий і потужний план перемоги перемовин зе і єрмака в дії….
30.10.2024 23:27 Відповісти
+18
Росіяни окупували Селидове.
Уряд представив дорожню карту відновлення роботи аеропортів під час війни .
30.10.2024 23:49 Відповісти
Велкикий і потужний план перемоги перемовин зе і єрмака в дії….
30.10.2024 23:27 Відповісти
Ми стрімко летимо в прірву. Звільнили Залужного- щоб поросирський зсередини знищив ЗСУ, а продажна Зе-мерзота остаточно знищила Вкраїну ? Невже ми барани так і не скинемо зелений морок, а тупо будем йти на "закланіє"
31.10.2024 00:35 Відповісти
Залужений ні до чого.
Звичайний ухилянт, і Перше що він зробив після того як звалив- це інвалідність. Не здивуюсь якщо в хмельницькій області.
Погугліть в інтернеті.
І ніхєра він не зробив, а зробили люди. Які на жаль закінчилися. Воювати нікому. От і все
31.10.2024 05:22 Відповісти
В подібних ситуаціях (провал контрнаступу 2023 року) хтось стріляється, а хтось "звалює' закордон. Хоча, об' єктивних причин для невдалого наступу достатньо. Але, де ж ще 15 генералів, куди поділися? Образилися бідолахи і по генеральських хатинках-дачах розбіглися?
31.10.2024 09:48 Відповісти
Не ламайте світ членам секти свідків Залужного.
31.10.2024 11:13 Відповісти
не вешайте людям лапшу ибо есть с чем сравнить
31.10.2024 16:40 Відповісти
Не скинемо. 73 відсотки не дадуть.
31.10.2024 06:13 Відповісти
і сьогодні ж оп-ники їдять суху мівіну, запиваючи вином по €7.40 за пляшку, не просто так, а по поводу здачі селидового. бункер гудить!
30.10.2024 23:31 Відповісти
За оманським планом
31.10.2024 00:10 Відповісти
Не звертайте уваги!
Займіться звичним та ретельним перераховуванням рузьге втрат!
30.10.2024 23:33 Відповісти
Ситуація складна ,але контрольована(Па плану?(((
30.10.2024 23:34 Відповісти
Ну як мобілізація інвалідів допомогла Україні? ТЦК, поліцію, ВЛК на фронт, або до стінки. Ви тварюки підриваєте обороноздатність України разом з Генштабом, який навіть не прислуховується, що кажуть хлопці ЗСУ, про поповнення. Коли з 90 чоловіків, тільки 10 якось ще згідні до бойових дій.
30.10.2024 23:34 Відповісти
Зате всі 90 отримують зп, а бабуся має вижити на 3к
30.10.2024 23:53 Відповісти
Це нечувано, щоб цивільні захищали військових та поліцейських
31.10.2024 00:10 Відповісти
Їм і зараз пох, це така порода людей. Говорив з одним, каже все ок, будуть вибори - ще раз проголосує
30.10.2024 23:55 Відповісти
Проголосували "аби не Порошенко". При "таком -сяком", "баризі" Порошенко на Донбасі построїли захисні споруди які досі кацапи не можуть взяти. Що зараз заважає хоча б захисні споруди строїти?
Це схоже на цілеспрямовану здачу територій...
31.10.2024 08:11 Відповісти
Зелений клоун разом із москалем сирським здає Україну і знищує українську Армію.
30.10.2024 23:49 Відповісти
31.10.2024 06:56 Відповісти
Росіяни окупували Селидове.
Уряд представив дорожню карту відновлення роботи аеропортів під час війни .
30.10.2024 23:49 Відповісти
А що там на Курщині? Якось тихо все. Переживаю, чи Сирський все там продумав. (Це саркадм, якщо щось).
30.10.2024 23:49 Відповісти
Називайте речі своїми іменами.
Не на курщині, а на суджанщині.
Бо до того курська ще огого.
31.10.2024 06:36 Відповісти
Туди кидають все більше і більше сил. Наказано утримати за всяку ціну. Бо втрата ще й Курщини означатиме повний стратегічний крах Зеленського.
31.10.2024 06:56 Відповісти
Да ніфіга. Приблизно 59% довіряють президенту. Це при тому, що реально за нього голосувало лише 46%виборців. Це не лікується
31.10.2024 11:18 Відповісти
чекаємо на нові незламні рішення гундоса!! додати по пункту у "план перемоги" та "план миру"; не забути про "10 пунктів плану зєлєнскава" - тут додати по підпункту; почати потужну підготовку до трансглобального саміту миру у бомбеї; домогтися одержання підпису східного тимору під всіма пунктами усіх планів одразу!!
31.10.2024 00:02 Відповісти
Шутіть всьо ізволітє? Нічого, скоро прийдуть кислоокі та косоокі буряти з якутами та калмиками,вони вам швиденько породу покращуть, місяцями не митими залу...ма Ото вже весело нам буде!
31.10.2024 00:21 Відповісти
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем
31.10.2024 02:22 Відповісти
Ти це кому пишеш,дірего?
31.10.2024 17:04 Відповісти
Орки йдуть як на марші. Загроза оточення Курахове. Зеленський на прес-конференції західним журналістам сказав що чує інформацію що на деяких напрямках співвідношення людей 1 до 8, сказав "go back guys", в сенсі відступайте. На жаль ніхто у нього ніколи не запитає чому так відбувається, чому ворога в 8 разів більше.
31.10.2024 00:07 Відповісти
@ "Лиманський напрямок.
Танкісти 60-го ОМБр вибили противника з північних околиць Тернів, куди він зайшов раніше."
31.10.2024 00:17 Відповісти
Орки вже заходять в міста, де стелилась бруківка, висаджувались квіти,
а Не будувалась Оборона☝️☝️☝️
31.10.2024 00:20 Відповісти
Бо там ждунів не счітано клуби бруківка замість траншеї та доти і укріпрайони все як після19р дороги шашлики відходимо від мар,їнки добробатам здати зброю не будуються ракети розміновуються мости і тд і тп дебілів у міністри кримінальникі відновили на посадах корупціонерів відпустили патріртів посадили
31.10.2024 01:12 Відповісти
Цікаво, а де ж зараз всі чиновники, поліцаї, тцкуни з тих міст.
Мабуть вже "знайшли себе" в нових містах, подалі від фронту?
І жодна мерзота з тих чинуш не понесе покарання.
31.10.2024 09:17 Відповісти
Я ще в 22році казав, хоча може і раніше, що Київ захопили зрадники України от і маємо ворога що шматує з середини.
31.10.2024 00:25 Відповісти
Єрмак сказав переговори будуть тільки після запрошення в НАТО і після повернення кордонів 22-го року, і на них буде обговорюватися повернення кордонів 91-го року. Ніколи не бачив більш рішучої і патріотичної влади, принаймні на словах.
31.10.2024 00:41 Відповісти
Рішуче мерзотна влада здає Україну, не на словах, реально- в дії!!
31.10.2024 01:16 Відповісти
Так а що треба робити, крім того, щоб пи....ти тут в коментарях, як Шаріков про глобальні питання у фільмі?
31.10.2024 03:57 Відповісти
Кацапи йдуть як на марші. Але гундосик у нас потужний та незламний, і всього то чотири рази ухилянт
31.10.2024 02:36 Відповісти
Тепер тупа,зелена,жидокомуняцька сволота буде видавати свій 227 наказ.Допалить рештки мізків коксом і родить Тим більше що тецекунів,тітушок,поліцаїв і решта ***** готових стріляти в спину ЗСУ ,українцям вже достатньо .
31.10.2024 03:40 Відповісти
Де керівництво країни та ВСУ!? Де відповідальність? Де мобілізація!
31.10.2024 08:56 Відповісти
Потрібна термінова і любим способом ЗМІНА вищого політичного і військового керівництва України.Поки не пізно... якщо вже не пізно.
31.10.2024 09:15 Відповісти
В 2019 люди массово голосували за власну смерть. Якщо нарід вирішив померти, як їх уговорити жити- не зрозуміло. Поки що не можу знайти підходящі слова.
31.10.2024 11:50 Відповісти
А де зараз "воює" лейтенант Баканов??? Може він вже "Герой расії"??
31.10.2024 09:20 Відповісти
поки зе-українська пропаганда у всьому звинувачує західних союзників, кацапи успішно виконують потужний план перемоги незламного Лідора
31.10.2024 09:27 Відповісти
Я так розумію що то стає нормою, звичайністю. Завтра буде ще 2-3селища і нічо. То є нова стабільність фронту ситуації.
Кутузова казав ніби до Дніпра лишилось 130 км (якщо добре зрозумів).
Тобто просування по 1 км на день і через пів року, тобто на наступну весну, будуть штурмувати Дніпро, а воно напевно так і буде, бо поставити креативне керівництво Зеленський не стане, бо воно його знесе, а слухняні борцуни за посади будуть класти гарненькі позові доповіді про важку але контрольовану ситуацію .
31.10.2024 09:49 Відповісти
Слава великому полководцю просирсьькому!!!
31.10.2024 11:38 Відповісти
В Селидово замість укріплень прокладали свіжий асфальт і бруківку. Все це робилось за оборонні кошти. Тепер по свідому асфальту так вдало їздять россійськи танки. Країна дурнів- новий сезон серіалу.
31.10.2024 11:48 Відповісти
Вчора.НЕвдячний ЗЕ-- срульман на теле-марафо...відпалив:-- Якби нам вчасно надавали допомогу--ми б вже ПЕРЕМОГЛИ ! А потім.--- запопадливо . наслідуючи головного "побєдоносця"-- ЗЕ-нело...пороздував щоки і додав :--- А якщо у США прийде Гарріс--взагалі будемо отримувать по чайній ложечці... Висновок очевидний : ЗЕ-гусінь явно вичікує перемогу рудого кремлівського лакузи ( Це якого Великий громадянин Америки Шварц підняв НА сміх:---Я подумав .що він ось-ось буде благати путіна--подарувати автограф...) Принаймні тепер зрозуміло:
чому так підло-підступно. тихцем. але досить впевнено- здаються території Донбасу ( лише за осінь F- 500 kv/km) Як всим відомо ; рудо--шелихвіст прихильник укладення мирової угоди. для НАС . із збереженням непорушності окупованих рашо-раклами територій...Очевидно всі ми Є .безпорадними. свідками наявної .завуальованої ЗРАДИ !?
31.10.2024 12:50 Відповісти Видалити
31.10.2024 13:03 Відповісти
Вся відповідальність за втрату Донбасу на совісті в першу чергу Зеленського ну і Сирського який приніс хаос в армію своїми призначенями і неадикватними діями.
31.10.2024 14:29 Відповісти
Кстати, обратил внимание, участники клуба 73 нашли как примириться с реальность. Просто не смотрят новости и агрессивно психуют, когда им эти новости пробуешь рассказать
31.10.2024 16:19 Відповісти
 
 