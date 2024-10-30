Россияне оккупировали Селидово, Вишневое и Зоряное, - DeepState. КАРТА
Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области, захватчикам удалось оккупировать Селидово.
Об этом пишут осинтеры DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке", - сообщают аналитики.
перемогиперемовин зе і єрмака в дії….
Звичайний ухилянт, і Перше що він зробив після того як звалив- це інвалідність. Не здивуюсь якщо в хмельницькій області.
Погугліть в інтернеті.
І ніхєра він не зробив, а зробили люди. Які на жаль закінчилися. Воювати нікому. От і все
Займіться звичним та ретельним перераховуванням рузьге втрат!
Це схоже на цілеспрямовану здачу територій...
Уряд представив дорожню карту відновлення роботи аеропортів під час війни .
Не на курщині, а на суджанщині.
Бо до того курська ще огого.
Танкісти 60-го ОМБр вибили противника з північних околиць Тернів, куди він зайшов раніше."
а Не будувалась Оборона☝️☝️☝️
Мабуть вже "знайшли себе" в нових містах, подалі від фронту?
І жодна мерзота з тих чинуш не понесе покарання.
фронтуситуації.
Кутузова казав ніби до Дніпра лишилось 130 км (якщо добре зрозумів).
Тобто просування по 1 км на день і через пів року, тобто на наступну весну, будуть штурмувати Дніпро, а воно напевно так і буде, бо поставити креативне керівництво Зеленський не стане, бо воно його знесе, а слухняні борцуни за посади будуть класти гарненькі позові доповіді про важку але контрольовану ситуацію .
чому так підло-підступно. тихцем. але досить впевнено- здаються території Донбасу ( лише за осінь F- 500 kv/km) Як всим відомо ; рудо--шелихвіст прихильник укладення мирової угоди. для НАС . із збереженням непорушності окупованих рашо-раклами територій...Очевидно всі ми Є .безпорадними. свідками наявної .завуальованої ЗРАДИ !?
31.10.2024 12:50 Відповісти Видалити