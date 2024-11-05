Силам оборони вдалося призупинити ворога на Куп’янському напрямку, але говорити про стабілізацію ситуації передчасно, - комбат батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Для росіян Куп'янський напрямок є одним з приорітетним. Тут ворог накопичив достатню кількість легкоброньованої та броньованої техніки, живої сили та різного типу озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Противник планував до початку цього місяця повністю заволодіти лівобережною частиною Куп'янщини, але реалізувати цей намір йому не вдалося", - зауважив Федоренко.

За словами військового, противник намагається закріпитися в населеному пункті Кругляківка, що розташований на лівобережній Куп'янщині біля річки Оскіл.

"Його мета - повністю заволодіти цим плацдармом і спробувати розширитися в напрямках Борової та Колесниківки, просуваючись до Куп'янська-Вузлового. На цей час, завдяки важким цілодобовим боям, Силам оборони України вдалося призупинити ворога, але говорити про стабілізацію ситуації передчасно. Чи вдасться ворогу в короткостроковій перспективі вийти на Куп'янськ-Вузловий і повністю заволодіти лівобережним плацдармом? На мою думку, ні", - наголосив Федоренко.

Нагадаємо, раніше Федоренко повідомляв, що Сили оборони на Харківщині не дають ворогу закріпитися на лівому березі р. Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму.

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