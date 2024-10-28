УКР
Ворогу не вдасться окупувати лівобережний плацдарм на Куп’янщині, - комбат "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Бойові дії на Харківщині

Сили оборони України на Харківщині не дають ворогу закріпитися на лівому березі р. Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Противник став наполегливіше тиснути на відтинку Глибокого у Харківській області, він продовжує виконувати те завдання, яке йому було поставлене ще в травні, - занурення у Харківщину з подальшим виходом на адміністративні межі Харкова. На поточний момент Силами оборони України не була втрачена жодна позиція. Наші бригади на цьому напрямку досить ефективно тримають оборону і проводять заходи щодо вибиття ворога з займаних ним позицій. На Куп'янщині біля Кругляківки в загарбника мета закріпитися на лівому березі р. Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму", - зауважив Федоренко.

За його словами, Сили оборони України призупинили просування ворога, якому не вдалося повною мірою заволодіти Кругляківкою з метою закріпитися. В ці хвилини там тривають інтенсивні бої, щоб вибити окупантів з зайнятих ними позицій.

"На мою думку, у короткостроковій перспективі ворогу не вдасться окупувати лівобережний плацдарм на Куп'янщині. А щодо форсування ворогом р. Оскіл, то зараз завдяки нашим безпілотним системам, які дають можливість завдавати високоточні удари, ми зупинимо штурми р. Оскіл противником. Тому продовжуємо тримати стрій", - резюмував Федоренко.

Нагадаємо, напередодні Федоренко розповів, що окупанти намагаються закріпитися на лівому березі Оскола та прорватися до Куп’янська-Вузлового.

А просування ворога з району Берестове-Табаївка углиб території Харківщини на 15 км. та вихід передових сил противника майже до берега річки Оскіл,- це як називається? Це не втрата позицій ЗСУ?
показати весь коментар
28.10.2024 11:55 Відповісти
просто скоріше за все Федоренко працює на ОП.
показати весь коментар
28.10.2024 12:47 Відповісти
 
 