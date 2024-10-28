Ворогу не вдасться окупувати лівобережний плацдарм на Куп’янщині, - комбат "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Сили оборони України на Харківщині не дають ворогу закріпитися на лівому березі р. Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Противник став наполегливіше тиснути на відтинку Глибокого у Харківській області, він продовжує виконувати те завдання, яке йому було поставлене ще в травні, - занурення у Харківщину з подальшим виходом на адміністративні межі Харкова. На поточний момент Силами оборони України не була втрачена жодна позиція. Наші бригади на цьому напрямку досить ефективно тримають оборону і проводять заходи щодо вибиття ворога з займаних ним позицій. На Куп'янщині біля Кругляківки в загарбника мета закріпитися на лівому березі р. Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму", - зауважив Федоренко.

За його словами, Сили оборони України призупинили просування ворога, якому не вдалося повною мірою заволодіти Кругляківкою з метою закріпитися. В ці хвилини там тривають інтенсивні бої, щоб вибити окупантів з зайнятих ними позицій.

"На мою думку, у короткостроковій перспективі ворогу не вдасться окупувати лівобережний плацдарм на Куп'янщині. А щодо форсування ворогом р. Оскіл, то зараз завдяки нашим безпілотним системам, які дають можливість завдавати високоточні удари, ми зупинимо штурми р. Оскіл противником. Тому продовжуємо тримати стрій", - резюмував Федоренко.

Нагадаємо, напередодні Федоренко розповів, що окупанти намагаються закріпитися на лівому березі Оскола та прорватися до Куп’янська-Вузлового.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по ангару на Харківщині, згоріли тонни збіжжя. ФОТОрепортаж