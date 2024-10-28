Врагу не удастся оккупировать левобережный плацдарм на Купянщине, - комбат "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Силы обороны Украины на Харьковщине не дают врагу закрепиться на левом берегу р. Оскол для дальнейшего расширения левобережного плацдарма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Противник стал настойчивее давить на отрезке Глубокого в Харьковской области, он продолжает выполнять ту задачу, которая ему была поставлена еще в мае, - погружение в Харьковскую область с последующим выходом на административные границы Харькова. На текущий момент Силами обороны Украины не была потеряна ни одна позиция. Наши бригады на этом направлении достаточно эффективно держат оборону и проводят мероприятия по выбиванию врага с занимаемых им позиций. На Купянщине возле Кругляковки у захватчика цель закрепиться на левом берегу р. Оскол для дальнейшего расширения левобережного плацдарма", - отметил Федоренко.

По его словам, Силы обороны Украины приостановили продвижение врага, которому не удалось в полной мере завладеть Кругляковкой с целью закрепиться. В эти минуты там продолжаются интенсивные бои, чтобы выбить оккупантов с занятых ими позиций.

"По моему мнению, в краткосрочной перспективе врагу не удастся оккупировать левобережный плацдарм на Купянщине. А что касается форсирования врагом р. Оскол, то сейчас благодаря нашим беспилотным системам, которые дают возможность наносить высокоточные удары, мы остановим штурмы р. Оскол противником. Поэтому продолжаем держать строй", - резюмировал Федоренко.

Напомним, накануне Федоренко рассказал, что оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Оскола и прорваться к Купянску-Узловому.

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