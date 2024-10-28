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Врагу не удастся оккупировать левобережный плацдарм на Купянщине, - комбат "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Бойові дії на Харківщині

Силы обороны Украины на Харьковщине не дают врагу закрепиться на левом берегу р. Оскол для дальнейшего расширения левобережного плацдарма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Противник стал настойчивее давить на отрезке Глубокого в Харьковской области, он продолжает выполнять ту задачу, которая ему была поставлена еще в мае, - погружение в Харьковскую область с последующим выходом на административные границы Харькова. На текущий момент Силами обороны Украины не была потеряна ни одна позиция. Наши бригады на этом направлении достаточно эффективно держат оборону и проводят мероприятия по выбиванию врага с занимаемых им позиций. На Купянщине возле Кругляковки у захватчика цель закрепиться на левом берегу р. Оскол для дальнейшего расширения левобережного плацдарма", - отметил Федоренко.

По его словам, Силы обороны Украины приостановили продвижение врага, которому не удалось в полной мере завладеть Кругляковкой с целью закрепиться. В эти минуты там продолжаются интенсивные бои, чтобы выбить оккупантов с занятых ими позиций.

"По моему мнению, в краткосрочной перспективе врагу не удастся оккупировать левобережный плацдарм на Купянщине. А что касается форсирования врагом р. Оскол, то сейчас благодаря нашим беспилотным системам, которые дают возможность наносить высокоточные удары, мы остановим штурмы р. Оскол противником. Поэтому продолжаем держать строй", - резюмировал Федоренко.

Напомним, накануне Федоренко рассказал, что оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Оскола и прорваться к Купянску-Узловому.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4359) 92 отдельная штурмовая бригада (257)


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А просування ворога з району Берестове-Табаївка углиб території Харківщини на 15 км. та вихід передових сил противника майже до берега річки Оскіл,- це як називається? Це не втрата позицій ЗСУ?
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28.10.2024 11:55 Ответить
просто скоріше за все Федоренко працює на ОП.
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28.10.2024 12:47 Ответить
 
 