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Новости Война
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Оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Оскола и прорваться к Купянску-Узловому, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

снайпер

На днях воины Сил обороны Украины отбили очередной штурм оккупантов в районе Кругляковки Куриловской громады Купянского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко капитан Юрий Федоренко.

"Это не было какое-то неожиданное наступление. Противник сейчас на Купянском отрезке очень активен. Было принято решение о принудительном отселении граждан Украины из Купянщины, потому что есть непосредственная угроза их жизни и здоровью. Почему так происходит? Противник пока имеет возможности высокоинтенсивно применять авиацию, управляемые авиабомбы утюжат с утра до ночи левый берег Купянщины и в сам Купянск залетает, поэтому для сохранения жизни и здоровья необходимо было принять эти меры", - сообщил он.

Задача оккупантов, отметил военный, остается неизменной.

"У противника задача остается без изменений - дойти до левого берега реки Оскол, надежно закрепиться и расширяться до Купянска-Узлового для того, чтобы в полной мере овладеть левобережной Купянщиной", - пояснил военный.

Стремясь достичь поставленной цели, российские оккупанты регулярно осуществляют атакующие действия на Купянском направлении.

"Как следствие, противник уже более двух с половиной месяцев очень активно проводил ударно-штурмовые действия. Две недели назад был массированный штурм с привлечением бронированной техники - 50 единиц в моменте противник применил и Силы обороны почти всю уничтожили на поле боя. Тогда батальон "Ахиллес" уничтожил 20 единиц, еще 20 были подбиты и затем дожжены Силами обороны", - напомнил офицер.

Новый вражеский штурм так же был немалым, хотя и значительно меньше этого предыдущего.

"На этот раз противник задействовал 17 единиц бронированной техники в моменте вместе со штурмовой пехотой. Следствием стало уничтожение 15 единиц и дополнительно еще 2 были подбиты. Батальон "Ахиллес" в тот день уничтожил 8 БМП, а также 2 танка и, конечно, штурмовую пехоту", - сообщил военный.

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боевые действия (4350)


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Так що, "дві сотні FPV-дронів, а також денні та нічні "Мавіки", детектори "Ванільний цукорок", РЕБ "ШАТРО" і обладнану під командний пункт вантажівку"©, які - допомогли нищити ворога, чи ні? Чи згадати про це - западло?
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27.10.2024 13:20 Ответить
хіба названа допомога від когось іншого?
ви остаточно *******
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27.10.2024 14:23 Ответить
ПНХ
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27.10.2024 14:48 Ответить
Я поважаю Юрія Федоренка хоча він "в "СН". Але, коли Порошенко привіз "Ахілесу" партію мавіків, РЕБ і т.п. то Федоренко зник з інфопростору("позичив у Сірка очі").
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27.10.2024 13:22 Ответить
Генштаб на передову, а на їх місце Генштаб генерала Муженко.
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27.10.2024 16:18 Ответить
Дякуємо мужнім воїнам, які день і ніч контролюють ворожі атаки і не дають ворогу досягти бажаної мети. Хай береже вас Всевишній, дорогі наші захисники! Молимось за вас ❤️💙💛
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28.10.2024 10:32 Ответить
Сейчас, после того как Залужного хрипатый ***** отстранил от управления армией, а так же отстранил все высшее командование, которое гнало московитов с нашей земли,что у них аж пятки сверкали. ****** опять в тех же местах начали наступать. И никто мне не докажет что увольнение Залужного с командой профессионалов и патриотов Украины, не имеет к тому что творится сейчас на фронте никакого отношения. Сказки почему так случилось пусть кацапско-зеленый цирк пусть своему контингенту рассказывают а не мне. Причинно следственная связь о многом говорит. Здесь как дважды два. И ясно что клоун со своей бандой Украину тупо сливает. Камера в тюрьме его заждалась, давай быстрее ущербный, супержадный продажный идиот поспеши. Там уже не будет "заключение" как у вашего хозяина этого цирка Бени,там будет по настоящему. Но я бы лучше его расстрелял за измену государства, которое он должен защищать, а не продавать и уничтожать. Все дешевле обойдется, чем сидеть остаток своей никчемной жизни в клетке. Я его еще и кормить не хочу.
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28.10.2024 12:24 Ответить
 
 