Оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Оскола и прорваться к Купянску-Узловому, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

На днях воины Сил обороны Украины отбили очередной штурм оккупантов в районе Кругляковки Куриловской громады Купянского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко капитан Юрий Федоренко.

"Это не было какое-то неожиданное наступление. Противник сейчас на Купянском отрезке очень активен. Было принято решение о принудительном отселении граждан Украины из Купянщины, потому что есть непосредственная угроза их жизни и здоровью. Почему так происходит? Противник пока имеет возможности высокоинтенсивно применять авиацию, управляемые авиабомбы утюжат с утра до ночи левый берег Купянщины и в сам Купянск залетает, поэтому для сохранения жизни и здоровья необходимо было принять эти меры", - сообщил он.

Задача оккупантов, отметил военный, остается неизменной.

"У противника задача остается без изменений - дойти до левого берега реки Оскол, надежно закрепиться и расширяться до Купянска-Узлового для того, чтобы в полной мере овладеть левобережной Купянщиной", - пояснил военный.

Стремясь достичь поставленной цели, российские оккупанты регулярно осуществляют атакующие действия на Купянском направлении.

"Как следствие, противник уже более двух с половиной месяцев очень активно проводил ударно-штурмовые действия. Две недели назад был массированный штурм с привлечением бронированной техники - 50 единиц в моменте противник применил и Силы обороны почти всю уничтожили на поле боя. Тогда батальон "Ахиллес" уничтожил 20 единиц, еще 20 были подбиты и затем дожжены Силами обороны", - напомнил офицер.

Новый вражеский штурм так же был немалым, хотя и значительно меньше этого предыдущего.

"На этот раз противник задействовал 17 единиц бронированной техники в моменте вместе со штурмовой пехотой. Следствием стало уничтожение 15 единиц и дополнительно еще 2 были подбиты. Батальон "Ахиллес" в тот день уничтожил 8 БМП, а также 2 танка и, конечно, штурмовую пехоту", - сообщил военный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи Левадного в Запорожской области ВСУ держит под контролем все командные высоты, там идет оборонная операция по восстановлению положения украинских войск, - ОГВ Таврия