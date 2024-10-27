Вблизи Левадного в Запорожской области ВСУ держит под контролем все командные высоты, там идет оборонная операция по восстановлению положения украинских войск, - ОГВ Таврия

Российская армия захватила поселок Левадное и сейчас там проходят меры по восстановлению положения ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона представитель ОГВ Таврия Владислав Волошин.

"Действительно, на том участке линии боевого соприкосновения после Угледара враг нарастил определенные усилия, провел перегруппировку и массированные штурмовые действия, в результате чего имел частичный успех, то есть вклинился в нашу оборону на глубину примерно опорного пункта взвода. Сейчас продолжаются мероприятия по восстановлению нашего положения, по стабилизации обстановки", - отметил он.

Также спикер ОГВ Таврия заявил, что не спешил бы "называть Левадное населенным пунктом".

"Это простой полевой стан, который находился в низине, и защищать его, проводить там оборонительные действия - немного сложно. Сейчас все командные высоты, на этом участке соприкосновения, - они под контролем ВСУ, и продолжается оборонительная операция по восстановлению положения", - отметил Волошин.

Волошин заверил, что сейчас вся командные высоты, которые есть на этом участке боевого столкновения, находятся под контролем Сил обороны и продолжается оборонная операция по восстановлению положения.

Также спикер рассказал, что, по данным разведки, пока наступательных группировок на юге не обнаружено. В то же время он отметил, что вполне логично: противник будет пытаться в свою пользу перекроить линию боевого соприкосновения, чтобы подобраться ближе к крупным областным центрам, в частности - в Запорожье. Оккупанты это делают, чтобы наносить удары не только по подразделениям ВСУ, но и для террора мирного населения - нанесения по людям ударов управляемыми авиационными бомбами.

По словам Волошина, в целом ситуация на юге довольно сложная. В частности, на Херсонщине враг ежедневно осуществляет до десятка штурмов, пытаясь взять под контроль островную часть Днепра и продвинуться ближе к Херсону. Россияне там наносят удары дронами, авиацией, артиллерией, и устроили настоящую охоту на гражданский транспорт, авто с полицейскими, спасателями и тому подобное. Например, за вчера захватчики нанесли там почти 350 ударов дронами камикадзе.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что враг оккупировал Левадное Запорожской области, а также имеют продвижение возле 7 населенных пунктов Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

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