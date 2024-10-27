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Вблизи Левадного в Запорожской области ВСУ держит под контролем все командные высоты, там идет оборонная операция по восстановлению положения украинских войск, - ОГВ Таврия

у Силах оборони прокоментували дані про захоплення Левадного росіянами

Российская армия захватила поселок Левадное и сейчас там проходят меры по восстановлению положения ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона представитель ОГВ Таврия Владислав Волошин.

"Действительно, на том участке линии боевого соприкосновения после Угледара враг нарастил определенные усилия, провел перегруппировку и массированные штурмовые действия, в результате чего имел частичный успех, то есть вклинился в нашу оборону на глубину примерно опорного пункта взвода. Сейчас продолжаются мероприятия по восстановлению нашего положения, по стабилизации обстановки", - отметил он.

Также спикер ОГВ Таврия заявил, что не спешил бы "называть Левадное населенным пунктом".

"Это простой полевой стан, который находился в низине, и защищать его, проводить там оборонительные действия - немного сложно. Сейчас все командные высоты, на этом участке соприкосновения, - они под контролем ВСУ, и продолжается оборонительная операция по восстановлению положения", - отметил Волошин.

Волошин заверил, что сейчас вся командные высоты, которые есть на этом участке боевого столкновения, находятся под контролем Сил обороны и продолжается оборонная операция по восстановлению положения.

Также спикер рассказал, что, по данным разведки, пока наступательных группировок на юге не обнаружено. В то же время он отметил, что вполне логично: противник будет пытаться в свою пользу перекроить линию боевого соприкосновения, чтобы подобраться ближе к крупным областным центрам, в частности - в Запорожье. Оккупанты это делают, чтобы наносить удары не только по подразделениям ВСУ, но и для террора мирного населения - нанесения по людям ударов управляемыми авиационными бомбами.

По словам Волошина, в целом ситуация на юге довольно сложная. В частности, на Херсонщине враг ежедневно осуществляет до десятка штурмов, пытаясь взять под контроль островную часть Днепра и продвинуться ближе к Херсону. Россияне там наносят удары дронами, авиацией, артиллерией, и устроили настоящую охоту на гражданский транспорт, авто с полицейскими, спасателями и тому подобное. Например, за вчера захватчики нанесли там почти 350 ударов дронами камикадзе.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что враг оккупировал Левадное Запорожской области, а также имеют продвижение возле 7 населенных пунктов Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи Работино в Запорожской области враг готовится к штурмам, однако пока нет достаточно сил для масштабного, - ОТГ "Таврия"

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Таврия (179) Запорожская область (3216) боевые действия (4350)


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Фортеця Запоріжжя?
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27.10.2024 12:51 Ответить
Дуже хочеться щоби на правду було ТАК!
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27.10.2024 12:59 Ответить
Що і каже Юра: "Основна робота ОТУВів - роздавати розпорядження на відновлення позицій. Навіть, якщо ті позиції незручні для подальшого ведення оборони."
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27.10.2024 12:53 Ответить
Всі ці ОУВ йдуть лісом як неефективна байда.
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27.10.2024 12:59 Ответить
Мене трохи напружує зміщення уваги із Курщини на Запоріжжя. Невже там теж перемоги закінчились? Адже такі Левадні перебивались Курськом.
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27.10.2024 13:01 Ответить
Хлопці трохи "підзабивають" на накази всіх цих ОТУВ і ОСУВ. До цього давно йшло, а Бутусов підказував вихід із ситуації. "Чуваки" не здатні до навчання, схоже.
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27.10.2024 13:02 Ответить
"Оборонна операція з відновлення положення???" Ці бездарні п(о)Алководці і с(т)Ратеги вже навіть не "фільтрують базар". Тримають Українців за дибілів, а Армію за гарматне м"ясо...
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27.10.2024 18:34 Ответить
Левадне у низині. Кацапи проковтнули наживку та попали у вогневий мішок. Це дуже розумна стратегічна операція від генштабу ЗСУ.
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27.10.2024 21:19 Ответить
 
 